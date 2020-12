Mardi dernier, le Premier ministre Jean Castex annonçait que les familles auraient la possibilité de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ce jeudi 17 et vendredi 18 décembre, afin de pouvoir s’auto-confiner avant les fêtes de Noël. Le Premier ministre suivait ainsi une recommandation du Conseil scientifique publiée le 12 décembre.

Des propos tempérés ce matin par Jean-Michel Blanquer. Sur RTL, le ministre de l’Education nationale a indiqué que « nous n’incitons pas à [ne pas mettre les enfants à l’école]. Mais on peut comprendre et tolérer qu’une famille décide de ne pas les envoyer jeudi et vendredi ».

Des injonctions différentes qui ont suscité beaucoup de réactions des enseignants sur les réseaux sociaux.

Donc ça y est ? Castex a bien confirmé que les élèves pouvaient éviter d’aller se contaminer jeudi et vendredi dans les endroits où Blanquer a certifié qu’il n’y avait aucune contamination ? — Lady Oscar (@Milady_Oscar) December 15, 2020

Bonjour @education_gouv et @jmblanquer. Je voulais savoir si la tolérance qui s’appliquera aux élèves absents jeudi et vendredi s’appliquera également aux enseignant•es qui ont également une famille à noël ? Merci de votre retour,

Bien cordialement et joyeuses fêtes,

Paol. — Paol L. (@paolleb) December 15, 2020

Je me demande si cet « auto-confinement à la carte » des élèves n’est pas le fruit d’un désaccord inavoué entre le 1er ministre (qui voulait fermer) et son ministre de l’Education Nationale (qui a refusé toute mesure de précaution) ? 🧐 — bridgette 🖤🖤🖤 (@brijou31) December 16, 2020

Monsieur @jmblanquer , comme la rentrée est fixée au 4 janvier, serait-il possible de savoir dès maintenant si les journées de classe du 4 au 8 seront facultatives, pour que les enfants ne partagent pas à l’école les virus glanés pendant les fêtes ?

Je demande. 😑 — Charivari (@Charivari1) December 15, 2020

Mes élèves en temps normal : c’est qui Macron



Mes élèves ce matin : le Premier Ministre Jean Castex a annoncé ce mardi sur Europe 1 que nous n’étions pas obligés de venir au collège jeudi et vendredi conformément aux mesures préconisées par le Conseil Scientifique — Rachid l’instit (@rachidowsky13) December 15, 2020

Merci de me communiquer les consignes sur ma boîte mail pro. En l’absence de quoi je continuerai à dire à mes élèves qu’ils devront rattraper les cours de jeudi et vendredi s’ils ne viennent pas et qu’ils devront avoir un motif valable (autre que votre tweet). #BlanquerDemission — Manon Dlst (@delestre_manon) December 15, 2020

Chers parents d’élèves, pourquoi garder vos enfants à la maison jeudi et vendredi ? Au collège et au lycée, ils sont parfaitement à l’abri du virus !

Selon lui, là ⤵️ pic.twitter.com/OnvM6nezn0 — Prof sans filtre 🥚 (@ProfSansFiltre) December 15, 2020

Watch me bien préciser à toutes mes classes qu’ils peuvent êtres absent jeudi et vendredi pour organiser mon auto-confinment dans ma salle de classe vide. — Stagiairite l’Ancien (@LeStagiairite) December 14, 2020

Moi qui serai seul dans ma salle sans élèves de 8h00 jusqu'à 16h45.#autoconfinement pic.twitter.com/t6jWiIKgiY — ℍ𝕒𝕞𝕕𝕒𝕟𝕚 𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆𝕌ℂℍ𝔼 👨‍🏫 (@H_AMAROUCHE) December 15, 2020

Donc @jmblanquer invite les élèves à rester chez eux jeudi et vendredi. Belle preuve de lâcheté!Tu n’as qu’à fermer les écoles 2 jours et tu protégeras aussi les profs… c’est pas comme si on bossait pour rien… 🤬🤬 #BlanquerDemission — 🍁Miss_andra 🗻 (@SandrAoulim) December 15, 2020

J’ai acheté des chocolats pour mes élèves. J’en ai pour une blinde. S’ils sont pas là je mange tout et je fais une dépression pic.twitter.com/gUPhN57lmK — Lady Oscar (@Milady_Oscar) December 15, 2020

Et les surveillants ne sont pas en reste…