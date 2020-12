Getty Images

Pour éviter une troisième vague de Covid-19 en janvier, le Conseil scientifique a listé quelques mesures dans une « note d’éclairage scientifique » publiée le 12 décembre, puis mise à jour le 14. Il recommande par exemple « de restreindre au maximum ses contacts une semaine avant le 24 ou le 31 décembre ». Pour appliquer une telle précaution à l’école, l’instance suggère ainsi de ne pas sanctionner les absences scolaires jeudi 17 et vendredi 18 décembre : « Laisser une tolérance aux familles qui le peuvent et qui le souhaitent d’élargir de 2 jours la période des vacances scolaires afin que l’auto-confinement de 1 semaine soit également possible pour les enfants », écrit le Conseil scientifique. Une recommandation que va suivre le ministère de l’Education nationale. Une note en ce sens sera adressée dès ce mardi aux recteurs. Les parents devront toutefois prévenir l’établissement scolaire de l’absence de leur enfant.

Avec l’auto-confinement, les membres du Conseil scientifique espèrent limiter au maximum la « diffusion virale dans la semaine qui précède les repas de réveillon ». Une recommandation relayée par le Premier ministre ce mardi matin sur Europe 1 : « A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique […] a dit […] si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l’école jeudi et vendredi […] vous le faites« , a déclaré Jean Castex, en recommandant à nouveau de s’auto-confiner une semaine avant les fêtes.

« Renforcer les gestes barrières à l’école »

D’autres recommandations ont aussi été émises par les scientifiques : ils appellent à renforcer les gestes barrières « à l’école et dans les lycées la semaine du 14 décembre » en évitant par exemple « les rassemblements liés aux fêtes de fin d’année dans les écoles ». Enfin, le Conseil scientifique suggère de recourir si nécessaire aux tests les jours précédents les réveillons de Noël et du Nouvel An et « met en garde sur la notion de fausse sécurité ». Les « tests virologiques négatifs, en particulier les tests antigéniques », ne permettent pas « d’exclure une infection », rappellent-ils, et l’application des gestes barrières doit toujours être respectée.

Sur Twitter, certains enseignants n’ont pas manqué de réagir à ces recommandations :

Pourquoi ne pas fermer carrément les établissements à partir de jeudi ? Après tout on est mardi, une décision à 48h ca serait un délai habituel. — Thomas B (@NamiXL13) December 15, 2020

Bonjour @education_gouv et @jmblanquer. Je voulais savoir si la tolérance qui s’appliquera aux élèves absents jeudi et vendredi s’appliquera également aux enseignant•es qui ont également une famille à noël ? Merci de votre retour,

Bien cordialement et joyeuses fêtes,

Paol. — Paol L. (@paolleb) December 15, 2020