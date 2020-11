Sciences – Getty Images

Un rapport commun a été publié ce jeudi 26 novembre par l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. Il pointe du doigt la pratique et la formation en science et technologie des professeurs de l’école primaire. Pour les deux institutions, une révision en profondeur de la formation initiale et continue des enseignants est nécessaire.

Une place prépondérante du « lire, écrire, compter«

Intitulé « Science et technologie à l’école primaire : un enjeu décisif pour l’avenir des futurs citoyens », le rapport met en évidence la faible place accordée à l’apprentissage de la science et de la technologie à l’école primaire. Seuls « 20% des professeurs des écoles indiquent traiter l’intégralité des programmes en S&T », note le rapport qui mentionne aussi des enseignements trop cloisonnés, sans interactions avec les autres disciplines. Le document révèle également la manière non cohérente dont les sciences et les technologies sont prodiguées.

Deux raisons principales à la situation sont identifiées par les académies : la priorité quasi-exclusive donnée aux enseignements de français et de mathématiques (« Lire, écrire, compter ») au détriment des sciences et des technologies mais aussi la formation des professeurs des écoles, « très majoritairement issus de formations non scientifiques et insuffisamment préparés pour assurer l’enseignement en S&T », déplore le rapport.

Agir en repensant la formation des enseignants

Dans leur rapport, les académies n’hésitent pas à informer des bienfaits apportés par ces enseignements : « l’apprentissage de la science et de la technologie (S&T) à l’école a pour rôle le développement de la curiosité et du questionnement, la pratique de l’expérimentation, la sensibilisation à certains enjeux de notre époque – numériques, environnementaux ». Ces disciplines visent également à donner « aux enfants les clés pour mieux comprendre, en tant que futur citoyen, le monde qui les entoure », ajoutent les académies, qui reconnaissent que les programmes scolaires sont adaptés à cette ambition. Elles déplorent néanmoins que la réalité sur le terrain soit bien différente.

Pour l’Académie des sciences et l’Académie des technologies, une action est indispensable. Elles appellent donc à une rénovation en profondeur de la formation initiale et continue des enseignants. Le but ? « Redonner à la science et à la technologie la place qu’elles méritent » dans l’enseignement primaire. Pour cela, les deux structures ont dressé une liste de recommandations à l’intention des pouvoirs publics. Elles réclament par exemple une formation systématique des enseignants du premier degré en S&T ou encore de donner plus d’initiative aux professeurs en les incitant à définir leurs besoins de formation en S&T.