Capture écran

Le ministre de l’Éducation nationale a lancé en octobre dernier le « Grenelle de l’éducation », visant à replacer davantage les professeurs « au centre de la société ». Ce « Grenelle » avait déjà été annoncé fin août par Jean-Michel Blanquer. Son objectif ? Travailler, avec toutes les parties prenantes du système éducatif (syndicats, parents d’élèves, personnels…), « aux moyens de renforcer l’École de la République dans son rôle et dans sa place au sein de la Nation ».

Revalorisation, formation, santé au travail…

Les rendez-vous ont d’ores et déjà commencé et seront ainsi échelonnés jusqu’en février prochain. Ils abordent des thématiques diverses telles que la revalorisation, la formation, le parcours professionnel, le numérique éducatif, la santé au travail… L’idée : faire émerger des « propositions concrètes qui bénéficieront aux professeurs, aux élèves et à la vie scolaire dans son ensemble », note le ministère.

En plus de cette démarche, le ministère de l’Education a récemment annoncé sur son site internet avoir ouvert une plateforme de concertation en ligne sur le « Grenelle de l’Education ». Elle est destinée à recueillir les contributions de chaque personne impliquée ou concernée par l’École et vise à nourrir « l’ensemble de la réflexion menée dans l’intérêt de notre système éducatif. »

Pour accéder à la plateforme : https://grenelle.education.gouv.fr