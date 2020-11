Exceptionnellement organisée en ligne le 7 novembre dernier, la Fête de l’anglais 2020 a attiré plus de 3 300 visiteurs, Lancé par Cambridge Assessment English, l’événement avait pour ambition de promouvoir et valoriser l’apprentissage de l’anglais sous toutes ses formes. 6 conférences se sont succédées au cours de la journée, sur des thématiques comme « Etudier et travailler à l’étranger », « Le rapport des Français à l’anglais », ou « L’anglais et la réforme du lycée ». Cette dernière intervention était proposée par Isabelle Leguy, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche.

Sophie Handy, professeure au British Council, a quant à elle animé une conférence pour aider son enfant à apprendre l’anglais au quotidien. Il y a quelques mois, Sophie Handy nous donnait quelques astuces en vidéo pour bien prononcer l’anglais.

Cette année, 30 % des visiteurs inscrits étaient enseignants. La Fête de l’anglais leur a apporté « une expérience enrichissante à refaire et des idées qui nous aident au travail », témoigne ainsi l’une d’entre elles, qui a assisté à l’événement depuis la Martinique.

Toutes les conférences de la journée sont accessibles gratuitement en replay depuis le site de la Fête de l’anglais.

L’année dernière, la première édition de la Fête de l’anglais avait rassemblé plus de 1 700 visiteurs.