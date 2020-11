C’était l’un des chantiers phares du Grenelle des enseignants : les modalités de la revalorisation salariale des professeurs ont été annoncées hier par Jean-Michel Blanquer.

A partir de mai 2021, les enseignants débutants toucheront donc une prime de 100 euros nets par mois, et cette dernière sera dégressive sur les 15 premières années de carrière. De ce fait, les deux tiers des professeurs seront écartés de cette mesure, et ceux ayant entre 11 et 15 ans d’ancienneté ne toucheront que 36 euros nets de plus par mois.

Une situation qui a fait réagir les professeurs sur Twitter. Beaucoup se sentent lésés et dénoncent une « revalorisation fantôme ».

En début d’année, le ministre de l’Education nationale avait promis une hausse de salaire pour les jeunes enseignants à partir de 2021, et 400 millions d’euros avaient été prévus par le projet de loi de finances 2021 dans ce but.

La #revalorisation historique des enseignants en une image.

Légende :

– orange = entre 30 et 100€

– violet = 0€, walou, nada, que dalle, que tchi, nib, peau de zob#JeSuis69% pic.twitter.com/O6TIUMt4PV — Robert Delord (@RobDelord) November 17, 2020

#LaRevalorisationFantôme

Blanquer aux journalistes : je vais revaloriser de manière historique les profs. pic.twitter.com/AevDnC9gC5 — Olivier (@papa_prof) November 17, 2020

Les profs échelon 8 : « Je vais toucher 0 euro en plus ! »



Moi avec mon échelon 6 et mes 35 balles : pic.twitter.com/27vfGw85qN — Le prof de l’être 👨🏫🖋️ (@leprofdeletre) November 16, 2020

Alors les profs ? Elle est pas HIS-TO-RI-QUE cette revalorisation de 12€50 / mois ? Qui n’a pas rêvé d’un gouvernement aussi généreux ?

Cc @LaREM_AN #LREM pic.twitter.com/T8aP4SHouM — steph 🍓 (@steph2440) November 17, 2020

Les profs de l’échelon 7 à partir de mai 2021 avec leur augmentation de 35€/mois ⤵️ pic.twitter.com/EIn7iHw65a — Charlotte Ruggeri (@charuggeri) November 16, 2020

Urgent: le ministre de l’éducation nationale annonce que tous les enseignants bénéficieront d’un sapin gratuit pour Noel. « Cette mesure de revalorisation permet de montrer notre souci d’améliorer les conditions de vie des enseignants » s’est réjoui le comte de Banquié. — Duc de Saint-Frippon (@MFrippon) November 17, 2020

Les élèves : M’sieur, vous pouvez nous rajouter un contrôle de rattrapage pour remonter nos moyennes ?

Moi : Nous sommes à l’aube d’une revalorisation historique des moyennes.

Eux : Pfff… Pouviez pas juste dire « non » ? 😑 — William Foster (@William97035446) November 17, 2020

Ma banquière m’a appelée aujourd’hui pour me proposer un prêt au cas où j’aurais « des projets ».

Je crois qu’elle a senti l’odeur de la thune avec cette revalorisation historique.#BlanquerDemission — 🍓TouitèreGeurl🖤 (@JuLiEtTaCaRlOt2) November 17, 2020

Avec la revalorisation Blanquer, ça va devenir compliqué de se garer devant le lycée. pic.twitter.com/TRRL8C4uRA — Nicolas Tavernier (@nicolatavernier) November 16, 2020

Franchement écœurée d’entendre tous les médias parler d’augmentation pour les profs alors que je ne toucherais pas 1€ , que je dois payer mon matériel pour bosser et que par l’inflation et le gel du point d’indice j’ai perdu 18% de pouvoir d’achat en 10 ans ! #BlanquerMent — wondernath⚡️🍓 (@nathsurlenet) November 17, 2020