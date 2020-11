Le ministre de l’Education nationale a annoncé ce lundi devant les organisations syndicales son plan de revalorisation du métier d’enseignant. Il a déclaré que dès le mois de mai 2021, le salaire des professeurs débutants augmentera de 100 euros nets par mois. Cette prime ne concernera qu’un tiers des professeurs et sera dégressive sur les quinze premières années de carrière.

Reconnaître tous les personnels de l’éducation et moderniser notre service public!



Avec les revalorisations annoncées aujourd’hui pour 2021 et avec le Grenelle de l’éducation, nous avançons concrètement : https://t.co/ae9h1MACAp — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) November 16, 2020

Salaire : 173 millions affectés

Depuis janvier, Jean-Michel Blanquer était en discussion avec les syndicats pour déboucher sur une loi de programmation de revalorisations salariales. Il avait confié qu’un « rattrapage particulièrement important pour les débuts de carrière et les milieux de carrière » serait effectué, ajoutant que « les retraites des professeurs ne baisseraient pas ».

Pour répondre à cette promesse, le budget 2021 du ministère de l’Education avait été augmenté de 400 millions d’euros. 173 millions y seront affectés pour cette hausse des salaires. Jean-Michel Blanquer entend ainsi renforcer l’attractivité du métier d’enseignant et favoriser les nouveaux recrutements.

✅ 400 millions d’euros en 2021 pour revaloriser la rémunération des personnels.

Engagement tenu !

Cette nouvelle étape s’inscrit au sein du Grenelle de l’éducation, un travail global sur l’amélioration des conditions de travail et de notre système éducatif.#LaMatinaleLCI pic.twitter.com/fQHEr9oBpN — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) November 17, 2020

31% des enseignants concernés

Cette prime, dégressive sur les quinze premières années de carrière pour les personnels titulaires, ne devrait bénéficier qu’à « 31% des enseignants », CPE et psychologues de l’Education nationale inclus. Les deux tiers du corps restants sont de fait écartés de cette mesure. A partir de mai 2021, l’augmentation ira de 36 euros nets par mois pour des professeurs ayant entre onze et quinze ans d’ancienneté, jusqu’à 100 euros nets mensuels pour les nouveaux titulaires. Un contractuel en début de carrière touchera, quant à lui, 54 euros nets de plus chaque mois.

150 euros de prime d’équipement informatique

Tous les enseignants percevront en revanche une prime d’équipement informatique de 150 euros nets par an. Elle leur sera versée dès janvier 2021 pour un montant global de 178 millions d’euros. Cette prime concernera donc les enseignants et psychologues de l’Education nationale, et sera identique pour les stagiaires, titulaires ou contractuels. Seuls les professeurs documentalistes et CPE ne la percevront pas.

Par ailleurs, le ministre de l’Education a également annoncé que 21 millions d’euros seront dédiés à financer les revalorisations des salaires de directeurs d’école. Une manière de pérenniser la prime exceptionnelle de 450 euros qui leur a déjà été versée cette année.

Toutefois, malgré des éléments positifs, les syndicats enseignants restent dubitatifs. Certains redoutent qu’à ces revalorisations de salaires soient demandées des contreparties comme une hausse du temps de travail. Tandis que d’autres estiment que cette annonce des 100 euros par mois « n’est pas à la hauteur ».