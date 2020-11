L’université d’Aix-Marseille et l’agence digitale STRATEGIA ont développé un projet de Réalité Augmentée, destiné aux « formateurs, enseignants et étudiants du master MEEF » (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation). ARTEfac (Augmented Reality for Teacher Education faculties) est donc disponible depuis la rentrée pour préparer les futurs enseignants de primaire à enseigner les sciences avec de nouvelles technologies.

Visualiser des objets de sciences grâce à la Réalité Augmentée

Au cœur du projet, une application mobile disponible sur smartphones et tablettes, qui permet l’usage de la Réalité Augmentée : images à 360° et images 3D sont intégrées dans un environnement réel.

ARTEfac dispose également d’un back-office, sur lequel on trouve deux premiers modules pédagogiques : la modélisation du système Terre-Soleil, et l’observation de la butte écologique du Parc Urbain des Papillons à Marseille, avec notamment l’étude d’insectes en 3D. Les modules mêlent la Réalité Augmentée à d’autres médias : texte, audio, vidéo… Autant de supports qui permettent de visualiser et de travailler des concepts scientifiques.

L’application est également équipée d’une fonction de géolocalisation, pour faciliter la mobilité des élèves. Les enseignants peuvent donc utiliser les ressources d’ARTEfac dans le cadre d’activités qu’ils scénarisent et mènent en extérieur, par exemple.

Un outil doublement pédagogique

Grâce à ces ressources pédagogiques innovantes, l’Inspé entend répondre à un double objectif : permettre aux étudiants de revoir certains concepts scientifiques comme le système solaire, et leur apprendre à utiliser des méthodes innovantes comme une application de Réalité Augmentée pour enseigner ces concepts à leurs futurs élèves.

« Les étudiants qui se destinent à devenir professeur des écoles arrivent de cursus complètement différents et les filières scientifiques sont peu représentées. Nous avons constaté qu’ils avaient des difficultés à transmettre les notions scientifiques avec leurs élèves de primaire […] En nous basant sur des recherches en sciences cognitives et en sciences de l’éducation, nous avons choisi d’aborder les notions scientifiques en utilisant les nouvelles technologies. » Sabrina Marchi, ingénieure pour l’enseignement numérique à l’Inspé d’Aix-Marseille

Le projet ARTEfac pourrait être étendu à d’autres parcours scientifiques d’Aix-Marseille Université, en fonction des demandes.