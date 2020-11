Les écoles sont un vecteur important de la diffusion de l’épidémie de coronavirus, selon le docteur Jérôme Marty, qui appelle à mieux équiper les salles de classe.

Interrogé sur BFMTV ce lundi, Jérôme Marty soulignait en effet qu’en Allemagne, 168 établissements scolaires étaient fermés, avec 500 000 enfants contaminés. Et « en Amérique, un million d’enfants contaminés ! Nous, on nous dit, alors qu’on a un variant viral plus important, qu’il y a 21 écoles qui sont fermées à peine, et qu’il y a 0,07 % de contaminations dans les écoles ! s’est indigné le médecin. On n’y croit pas et tant qu’on ne fera rien de ce côté-là, l’infection continuera de se diffuser. Donc regardons où elle se passe et équipons les salles de vrai matériel ! »

💬 « Tant qu’on ne fera rien de ce côté-là, l’infection continuera à se diffuser »



➡ Le docteur Jérôme Marty appelle à agir contre le coronavirus dans les écoles pic.twitter.com/6k1vOuV9Gs — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2020

Dimanche dernier, Arnaud Fontanet, épidémiologiste, estimait quant à lui sur LCI dimanche que « si vous voulez contrôler l’épidémie, le meilleur moyen c’est de fermer les écoles, il n’y a aucun doute là-dessus ». Il a toutefois reconnu que « pour les enfants comme pour leurs parents, ce serait extrêmement difficile. Donc on garde les écoles ouvertes, on assume ce risque. » Ce que confirme une étude publiée hier dans la revue scientifique Nature. Selon cette dernière, la fermeture des écoles constitue l’un des moyens les plus efficaces pour freiner l’épidémie.

Les derniers chiffres officiels remontés par l’Education nationale recensaient, vendredi dernier, 12 487 élèves positifs au covid sur les 7 derniers jours, avec 2838 élèves contaminés en 24h. Du côté des personnels, les contaminations s’élevaient à 2223 sur les 7 derniers jours, avec 476 cas supplémentaires en 24H.