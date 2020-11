Fotolia / © Zlatan Durakovic

Mi-septembre, les élèves de CP, CE1 et 6e ont passé avec leurs enseignants des évaluations nationales de français et mathématiques. Organisées depuis la rentrée 2017, ces évaluations ont notamment pour but de « proposer aux professeurs des repères sûrs et précis sur les acquis des élèves qu’ils accueillent dans leurs classes », selon le ministère. Les résultats de ces tests viennent d’être publiés.

En CP et CE1

Pour les classes de CP et CE1, les résultats sont en baisse, particulièrement pour les élèves de CE1. Pour ces derniers, le pourcentage d’élèves maîtrisant la lecture de textes baisse par exemple de 4,8 points, et celui des élèves maîtrisant l’écriture de mots de 4,5 points, par rapport à l’année dernière. En mathématiques, par contre, pas de baisse sensible des résultats.

En CP, les résultats baissent légèrement en français et en maths. En français, la proportion d’élèves maîtrisant la compréhension des mots lus par l’enseignant passe par exemple de 70,3 à 69,1%. En mathématiques, le pourcentage d’élèves maîtrisant la résolution de problèmes passe de 66,1 à 64,4%.

De plus, l’écart entre les résultats des élèves en éducation prioritaire et les autres augmente cette année. Si en CP, cette hausse reste faible, en CE1, elle s’accentue, dépassant 3 points dans 2 des 7 domaines évalués en mathématiques.

En résumé, « au début de l’école primaire, les progrès accomplis en 2018-2019 ont été effacés pour l’année 2019-2020 », souligne le ministère.

En 6e

Pour les élèves de 6e en revanche, les résultats en français et en maths connaissent une forte hausse, particulièrement en français : +6 points (et + 4 points en mathématiques). En revanche, le test de « fluence », réalisé pour la première fois cette année, « révèle des difficultés désormais objectivement confirmées ». 15 % des élèves lisent moins de 90 mots par minute, ce qui correspond aux attendus de fin de CE2. Et 31 % sont en-dessous du seuil des 120 mots qui correspond aux attendus de fin de CM2.

Le ministère conclut qu’ « à la fin de l’école primaire, les progrès accomplis en 2018-2019 n’ont pas été effacés, bien au contraire ». Toutefois, « il reste beaucoup à faire car la proportion d’élèves en difficultés en français et en mathématiques au début du collège reste trop élevée », indique-t-il également.

Annoncées par le ministre Jean-Michel Blanquer à la fin du premier confinement, ces évaluations avaient été vivement critiquées par les syndicats enseignants. « Après des mois d’isolement, de déstabilisation, les élèves ont d’abord besoin que soient recréées des dynamiques pédagogiques collectives et de retrouver confiance », avait estimé une intersyndicale.

Des questions portant sur les méthodes de travail des enseignants pendant le confinement, incluses dans ces évaluations, avaient également fait polémique.