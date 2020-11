Getty

Le B.O. du jeudi 12 novembre publie les dates du bac 2021 – bac dont les épreuves d’évaluation communes (E3C) initialement prévues en première et en terminale ont été remplacées, à cause de la pandémie, par du contrôle continu. Les matières concernées sont : l’histoire-géographie, les langues vivantes, et la spécialité non poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l’enseignement scientifique pour la voie générale. Les notes prises en compte pour ces matières seront donc tout simplement celles du bulletin scolaire.

Epreuves écrites

Les dates pour les épreuves écrites sur table sont les suivantes :

Baccalauréats général et technologique :

-épreuves écrites de spécialités du lundi 15 au mercredi 17 mars

-épreuves de philosophie le jeudi 17 juin matin

-épreuves écrites anticipées de français jeudi 17 juin après-midi

Baccalauréats professionnels :

-épreuves écrites de l’examen du baccalauréat professionnel du mercredi 16 au mercredi 23 juin

-épreuves écrites du domaine général :

mercredi 16 juin français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

jeudi 17 juin prévention, santé et environnement et économie-droit et économie-gestion

vendredi 18 juin arts appliqués et cultures artistiques

Epreuves orales

Grand oral des baccalauréats général et technologique du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Evaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat général du 23 au 26 mars

Les oraux de rattrapage se dérouleront jusqu’au vendredi 9 juillet inclus.