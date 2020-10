© Getty Images

Ce mardi 29 septembre, le ministre de l’Education nationale a accordé un entretien au Figaro dans lequel il revient sur les cas d’infections au coronavirus en milieu scolaire. Il a assuré qu’à l’école les contaminations sont « stables », avec un peu plus de « 1000 par jour depuis début septembre », sur « 12,6 millions d’élèves et 880 000 professeurs, soit une très faible proportion », a expliqué le ministre.

« La contagiosité des étudiants est plus forte que celle des enfants »

Pour Jean-Michel Blanquer, la sécurité des élèves est assurée au sein des établissements scolaires : « l’école n’est pas le nid du virus », a-t-il précisé. Une réponse aux chiffres alarmants de Santé Publique France publiés la semaine dernière. L’agence avait en effet établi qu’un tiers des clusters en France en cours d’investigation concernaient le milieu scolaire et universitaire. « C’est logique car nous sommes très nombreux : 12,6 millions d’élèves, 3 millions d’étudiants », s’est justifié le ministre. « Ce n’est pas pertinent, la contagiosité des étudiants est plus forte que celle des enfants (…) Santé publique France s’apprête d’ailleurs à différencier ces données. »

10 écoles fermées à ce jour

Il a par ailleurs annoncé que seulement 10 écoles sont fermées à ce jour « contre 19 il y a une semaine, et 89 il y a quinze jours ». Des données logiques, puisque selon le nouveau protocole sanitaire à l’école, lorsqu’un enfant est testé positif au Covid-19, ses camarades ne sont plus considérés comme cas contacts. Depuis le mardi 22 septembre, une classe ne ferme que lorsque trois élèves sont testés positifs en même temps au coronavirus, et non plus dès le premier cas. « Dans l’immense majorité des cas, les élèves positifs sont asymptomatiques ou présentent des symptômes sans gravité », a enfin ajouté Jean-Michel Blanquer au cours de l’entretien.