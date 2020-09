Salle de classe- Capture d’écran

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, était ce vendredi 25 septembre l’invité de France Info. De nombreuses questions ont été abordées dont celle sur le reconfinement. Pour le ministre, « le reconfinement localisé est beaucoup plus envisagé que le reconfinement national (…). Mais tout est envisagé. ». Il a néanmoins précisé vouloir « à tout prix éviter cette éventualité ».

Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a ajouté que dans l’hypothèse d’un reconfinement local ou généralisé, « nous avons mis sur pied des formations de professeurs à l’enseignement à distance, nous avons des ordinateurs qui peuvent être distribués en cas de nécessité ».

« On ne se contamine pas plus en allant à l’école »

Toujours sur le plateau de France Info, Jean-Michel Blanquer a affirmé que l’Education nationale recensait une centaine d’enseignants contaminés par jour. Il a nuancé ce chiffre avec le nombre total de professeurs : « une centaine sur 850 000 », a-t-il précisé, ajoutant qu’on « ne se contamine pas plus en allant à l’école qu’en vivant d’autres aspects de la vie sociale ».

Il a également déclaré qu’« en mai, on nous reprochait un protocole trop strict, maintenant on peut me reprocher qu’il soit trop léger » précisant qu’actuellement « nous rouvrons plus de classes que nous n’en fermons ».

L’incompréhension des syndicats d’enseignants

Les syndicats d’enseignants eux ne semblent pas rassurés et s’interrogent face aux mesures prises par le gouvernement. « On a un ministre de la Santé qui nous dit que la situation est globalement dégradée, un Premier ministre qui a dit hier soir que le virus circule d’autant plus dans un lieu confiné, donc par définition dans une salle de classe, et rien ne se passe. Il y a des mesures à prendre d’urgence pour sécuriser ce qui se passe dans les établissements scolaires et éviter la fermeture des établissements scolaires. », a déclaré ce vendredi la secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, Sophie Vénétitay, à France Info.

Dès lundi, les salles de sport, les gymnases ainsi que les piscines seront fermés dans les zones « d’alerte renforcée ». « Qu’en est-il des cours de sport ? », s’interroge Sophie Vénétitay. « On a du mal à y voir clair. Cela rejoint toute cette grande confusion qui existe dans l’Éducation nationale et c’est pour ça qu’on demande des clarifications rapides. On ne peut pas continuer dans cette situation de confusion permanente. »

« On commencera par les plus jeunes professeurs »

Enfin, au cours de cette même interview, Jean-Michel Blanquer est revenu sur l’augmentation de salaire pour les enseignants. Il a annoncé que certaines des augmentations le seront en janvier, d’autres vers le mois d’avril. « On commencera par les plus jeunes professeurs, qui sont les plus en retard puis à terme, tous les professeurs seront concernés», a-t-il précisé. Concernant le montant de l’augmentation, « ce sera significatif sur une année, ça représente plusieurs centaines d’euros par personne », a ainsi déclaré le ministre.