Face à la recrudescence de l’épidémie, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé hier soir, mercredi 23 septembre, des mesures restrictives dans les zones d’alerte renforcée, et dans les zones d’alerte maximale. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont ainsi interdits sur la voie publique, et les bars et restaurants totalement fermés durant deux semaines au moins à Aix-Marseille et en Guadeloupe. Rien n’a cependant été annoncé pour l’école et l’université, ce qui suscite la colère des enseignants, et également des médecins :

Sur France Inter ce matin, Philippe Juvin, professeur de médecine, chef des Urgences de l’Hôpital Pompidou, déclare ainsi : « il est vraiment temps que le ministre de l’Education nationale se mette au travail. » Il cite également des chiffres alarmants :

.@philippejuvin : "10 % des clusters en France viennent du milieu scolaire et universitaire, l'école est un vrai sujet car il y a une gestion un peu chaotique" #le79inter pic.twitter.com/Lq8a2wKhFS — France Inter (@franceinter) September 24, 2020

Donc le COVID est présent dans les bars à partir de 22h mais pas dans les restaurants ? Il est dans les salles de sport où 20 personnes s’entraînent mais 40 élèves dans une classe c’est sans risque ? On y comprend plus rien, aucune logique nulle part. Déconcertant. — M (@chirrdt) September 24, 2020

Alors que le protocole sanitaire à l’école a été allégé depuis deux jours, les enseignants sont à la fois inquiets et en colère :

zone rouge ++, interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes. Mais dans les cantines, on peut continuer à faire passer des centaines d'enfants et adolescents sans aucune distance… 😱😖 — ptitangel31 (@ptitangel31) September 23, 2020

Pour Olivier Véran, en zone rouge on ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes en extérieur par contre on peut être entassés à 35 dans une salle de cours. Leur charlatanerie est une mise en danger de la population. — Cédric Maurin (@ced_maurin) September 23, 2020

15 personnes sur une terrasse dans un café ou un restau de quartier : fermé



1500 élèves à la cantine dans un lycée : ouvert



Bande d'inconscients. #Covid19 — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) September 23, 2020

Pendant ce temps @jmblanquer et @education_gouv créent de nouvelles catégories "super-vert" et " vert pastel", notamment pour les écoles, collèges et lycées où l'on circule même sans masque, mange ensemble à la cantine, fait du sport dans les gymnases sans risque #COVID19 😁 https://t.co/jYEtYrO9e6 — Carpe diem 🍓😷😷 (@IsaDignocourt) September 23, 2020

Fermeture des gymnases… Sauf dans les établissements scolaires — Domenget (@PDomenget76) September 23, 2020

Aix-Marseille, ça me rappelle le nom d'une fac. Tiens, il me semble même que j'y suis professeur. Et on fait quoi ? Ben rien puisque les soirées étudiantes sont interdites et qu'il est un fait désormais établi par @VidalFrederique (docteur es covid) que c'est là que, etc. pic.twitter.com/2ufUIJmvoD — Christine Marcandier (@CMarcandier) September 23, 2020