Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, est présent. La Grande Lessive, musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 17 octobre 2019.

Elle a déjà rassemblé plus de 11 millions de personnes dans 118 pays du monde : la Grande Lessive revient. Cet événement encourage les artistes de tous les pays et de tous les niveaux à exposer leurs créations. Seule condition -une fois inscrit en ligne– les œuvres doivent être en format A4 et suspendues sur des fils à l’aide de pinces à linge : un grand étendage de formes et de couleurs.

Un événement artistique par tous et pour tous

La Grande Lessive aura lieu cette année le 15 octobre. Dans les rues, dans les espaces publics ou privés, une multitude d’œuvres seront rassemblées simultanément tout autour de la Terre. Les réalisations peuvent être individuelles, mais l’installation est collective. Il s’agit de créer un lien social, en faisant collaborer toutes les cultures.

La Grande Lessive est aussi multimédia : dessins, peintures, images numériques, collages, photographies seront autant de créations exposées dans les espaces urbains ainsi que sur le nouveau site de l’événement. On y trouve aussi des ressources pour ceux qui voudraient participer à l’aventure.

Témoigner d’un moment de l’histoire

Pour cette édition, la créatrice de l’événement Joëlle Gonthier a choisi un thème : « Inventons notre histoire ! » Une manière pour cette artiste plasticienne de transmettre par l’art les témoignages des habitants de la Terre, dans un contexte mondial inédit. L’expérience partagée du confinement et de l’épidémie de Covid pourra enrichir les pratiques artistiques de chacun.

Il s’agit pour Joëlle Gonthier de faire « de l’histoire une matière vivante, « plastique », c’est-dire modifiable en fonction des expériences et des points de vue des uns et des autres« .

Par ailleurs, des dispositions seront prises pour respecter les règles sanitaires en vigueur et faire profiter le plus grand nombre des réalisations, exposées en extérieur.