En ce mois de septembre particulier pour le monde de l’enseignement, et malgré la crise sanitaire en cours, une bonne nouvelle pour la culture : les Journées Européennes du Patrimoine auront bien lieu, les 19 et 20 septembre prochains. Pour la 37ème année consécutive, le Conseil de l’Europe et la Commission Européenne s’associent pour cette manifestation qui regroupe près de 30 millions de visiteurs.

Partout en France, des événements mettront à l’honneur la richesse du patrimoine partagé avec l’Europe. L’occasion de redécouvrir de nombreux lieux culturels dans chaque région, dans un contexte sanitaire où le voyage et la découverte d’autres cultures sont limités.

Le programme du week-end prend la forme d’une carte interactive.

Un week-end placé sous le signe de l’éducation

Dans un éditorial publié sur le site de l’événement, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin annonce vouloir « déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous ». Musées, monuments, jardins, lieux historiques, édifices religieux seront donc ouverts à un large public et proposeront des événements variés : visites guidées, expositions, ateliers pratiques…

Cependant, l’édition 2020 ayant pour thème l’éducation, elle entend toucher particulièrement les plus jeunes. Des visites réservées aux scolaires seront organisées, et permettront de faire le lien entre patrimoine et enseignement en fournissant des supports d’apprentissage vivants.

Certains établissements scolaires emblématiques accueilleront également des visiteurs. Ce sera notamment le cas du pavillon Boncourt ou de l’Académie de médecine, dans la capitale. Des établissements anciens comme le lycée Carnot à Dijon, ou des structures plus récentes comme le lycée autogéré de Paris ouvriront également leurs portes.

La journée du 18 septembre consacrée aux scolaires

Surtout, la journée du 18 septembre, sera celle des scolaires, avec l’opération « Levez les yeux ! » initiée en 2019. A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, les élèves de la maternelle au lycée pourront mieux découvrir, accompagnés de leurs enseignants, le patrimoine qui les entoure.

Les élèves seront invités à « lever les yeux » pour redécouvrir leurs espaces de vie, qu’ils soient faits d’architecture contemporaine ou de monuments historiques. Au programme, des rencontres avec des professionnels du patrimoine ou des ateliers de pratique pour les « Enfants du Patrimoine », selon le nom du dispositif qui rend cette journée possible.

Des événements variés dans un contexte inédit

Avec 50 000 monuments et sites visités, les Journées Européennes du Patrimoine ont de quoi faire rêver les amoureux de culture. En France, on ne compte pas les quartiers et monuments historiques, les œuvres d’arts classiques ou contemporaines, les sites naturels ou industriels, les musées sur tous les thèmes. Au gré des balades et des visites, chacun pourra faire le plein de connaissances en redécouvrant un patrimoine de proximité riche et diversifié.