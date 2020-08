Getty

C’est une rentrée particulière qui s’annonce. En plus des cahiers, de la colle ou encore des stylos, les parents devront ajouter à leur liste une nouvelle fourniture scolaire : des masques lavables ou jetables pour lutter contre le Covid-19. Pour l’heure, le gouvernement exclut la gratuité des masques pour les élèves, malgré un port obligatoire dès la rentrée scolaire pour les collégiens et lycéens. Le ministère de l’Education nationale a en effet indiqué qu’il « appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants ».

Une dépense qui se révèle non négligeable pour les familles. Selon les calculs du Parisien, « le budget pour une famille de quatre personnes avec deux enfants de plus de 11 ans s’élève à 96 euros par mois pour des modèles lavables et à 228 euros pour des masques à usage unique ».

Seules les familles rencontrant de grandes difficultés financières pourront bénéficier de masques gratuits.

Un don renouvelé « en fonction des besoins de la situation sanitaire »

Face à cette annonce, certains départements et régions ont décidé de réagir en prenant en charge cette dépense pour les familles. C’est par exemple le cas dans la région Occitanie. La présidente Carole Delga a affirmé que son administration offrirait à l’ensemble des lycéens du territoire deux masques en textiles lavables. Un don qui pourra être renouvelé « en fonction des besoins de la situation sanitaire. » Fin juillet, une autre présidente de région, Valérie Pécresse, a annoncé que deux masques lavables seront offerts pour la rentrée des classes aux 500 000 lycéens. Dans les Hauts-de-France, ce sera un masque en tissu par élève au lycée, a déclaré le président de la région, Xavier Bertrand, ce lundi 24 août dans un tweet.

En plus des masques distribués lors de l’opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires😷 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 24, 2020

Côté départements, l’Essonne distribuera à chaque collégien « cinq masques lavables et réutilisables en tissus ». Au total, 350.000 seront offerts. Stéphane Troussel, le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, explique, quant à lui, sur Twitter vouloir « prendre les devants de l’égalité » en choisissant de distribuer « à tou.te.s les collégien.ne.s de Seine-Saint-Denis des masques gratuits. »

Puisque le #Masque est obligatoire pour les + de 11 ans mais que le gouvernement n’en garantit pas l’accès par la #gratuité, le Département prend les devants de l’égalité et choisit d’en distribuer gratuitement à tou.te.s les https://t.co/JCEx5RqXLB.s de @seinesaintdenis — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) August 21, 2020

Dans les Landes, le Calvados ou encore les Deux-Sèvres, des masques seront également distribués gratuitement aux élèves.