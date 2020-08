A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l’Education nationale veut se montrer rassurant quant à la reprise des cours. Invité d’« Apolline matin » ce lundi 24 août, il a assuré que tout sera prêt pour accueillir la totalité des élèves, bien que les chiffres de contaminations augmentent en France.

School girl with books in her hands wearing surgical mask on her face

« À nous de bien rassurer 100% des parents », a affirmé Jean-Michel Blanquer. « Nous avons un des protocoles sanitaires les plus stricts d’Europe, c’est le premier élément pour rassurer. Et l’ensemble des mesures que nous prenons en terme de rattrapage scolaire et de suivi personnalisé doivent permettre de créer de bonnes conditions de rentrée pour tous ».

Le gouvernement a, par ailleurs, annoncé l’obligation du port du masque dès 11 ans dans les établissements scolaires, même quand la distanciation sociale est respectée.

« Il y aura des contaminations à l’école »

Invité ce même jour sur France Info, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a estimé que des contaminations liées au Covid-19 seraient à prévoir en milieu scolaire. Il est toutefois, selon lui, « fondamental » que l’école reprenne. « Il faut que la rentrée puisse se passer. Et j’annonce, d’emblée, qu’il y aura des contaminations à l’école, et qu’on va les gérer, qu’il y aura des enfants qui vont se contaminer et qu’il y aura probablement quelques enseignants qui vont se contaminer. On va le gérer, on va apprendre à gérer ça. On est capables de tester » a-t-il ainsi affirmé.