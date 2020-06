© Adam Gregor – Fotolia.com

Depuis plusieurs semaines, les admissibles aux concours internes de l’Education nationale dénoncent la manière dont le ministre a géré ces concours durant la crise sanitaire. Ils sont aujourd’hui rejoints par les membres du jury du CAPES interne de philosophie. Ces derniers viennent d’annoncer leur démission pour protester contre la suppression de l’épreuve orale d’admission.

L’épreuve d’admission « joue pleinement son rôle »

Dans une lettre adressée mercredi 24 juin au ministre Jean-Michel Blanquer, plusieurs membres du jury estiment être « dans l’obligation de démissionner des fonctions pour lesquelles » il les avait nommés.

En effet, comme le jury le rappelle dans sa lettre, « l’épreuve d’admission, dans la voie interne, joue pleinement son rôle afin d’évaluer l’aptitude réelle du candidat à exercer ses fonctions ». Pour lui, supprimer cette épreuve constitue une rupture dans l’égalité de traitement des candidats. « Des candidats admissibles seront en effet déclarés soit non admis sans avoir pu faire preuve de leurs compétences, soit admis sans que l’on ait pu attester de leurs compétences ou de leurs qualités pédagogiques », déplore-t-il.

Il dénonce également des incohérences dans les missions confiées au jury, comme le fait de devoir « établir une liste d’admis et de discriminer des candidats ex aequo à partir de notes personnelles non récentes, sans avoir la possibilité de réexaminer les dossiers ». Il reconnaît toutefois avoir délibéré pour ne pas « léser davantage les candidats ».

Les non-reçus « admissibles de droit » pour la prochaine session ?

Le jury démissionnaire demande, dans sa lettre, « au moins que tous les admissibles non reçus soient admissibles de droit lors de la prochaine session de ce concours ».

Depuis plusieurs semaines, les candidats aux concours internes de l’enseignement s’insurgent contre les conditions d’admission mises en place par le ministère de l’Education nationale dans le cadre de la crise sanitaire. Après avoir dénoncé le report de leur épreuve orale d’admission, celle-ci avait été supprimée. Depuis, les candidats se battent pour que l’ensemble des admissibles aux concours, soit environ 8 000 personnes, soient recrutés.