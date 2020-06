Getty images

A l’occasion de la Journée mondiale pour la Fonction publique, la CASDEN livre aujourd’hui les résultats d’un sondage BVA intitulé « Les fonctionnaires et la crise sanitaire : quel bilan de la période , quelles perspectives ? ». (1)

Plusieurs chiffres concernant les enseignants retiennent l’attention. Ils sont 87% à avoir télétravaillé durant la crise sanitaire. Si pour 64% des fonctionnaires le télétravail a été facile à mettre en oeuvre, c’est le cas pour seulement 46% des enseignants. Les enseignants estiment également, à 68%, avoir souffert d’un manque de moyens pour effectuer leur travail.

Par contre, parmi les fonctionnaires dans leur ensemble qui ont télétravaillé, 70% ont trouvé l’expérience plutôt enrichissante.

73% des fonctionnaires fiers de leur mission

Autre information à retenir : 37% des enseignants ont mal vécu la situation pendant la crise sanitaire. Parallèlement, 69% des fonctionnaires ne se sont pas sentis valorisés durant la crise sanitaire, bien que se sentant utiles à 72%, et fiers de leur mission à 73%.

Les fonctionnaires sont par ailleurs 29% à s’être sentis soutenus par l’Etat, et seuls 34% d’entre eux estiment que la crise sanitaire va améliorer leurs conditions de travail à l’avenir. Chez les enseignants, ce chiffre est encore plus bas, puisque ce ne sont que 19% des enseignants qui estiment que leurs conditions de travail puissent s’améliorer.

Enfin, en tant qu’agent de la Fonction publique, les enseignants sont 61% à être pessimistes pour l’avenir.

(1) Méthodologie : Un échantillon de 1000 personnes a été questionné sur internet, du 14 au 18 mai 2020. Cet échantillon de Français, âgés de 18 ans et plus, répond à une méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération) afin de constituer un panel représentatif de la population française.