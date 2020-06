© Robert Kneschke – Fotolia

Le Diplôme universitaire de technologie (DUT) deviendra dès l’année prochaine un bachelor. A la rentrée 2021, les IUT proposeront ce nouveau Bachelor universitaire de technologie (BUT), qui s’obtiendra en 3 ans. C’est ce qu’a confirmé le 18 juin la commission consultative nationale des IUT, selon le Figaro Etudiant.

L’alternance possible dès la première année

D’après l’Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT), ce nouveau diplôme sera mis en place pour les 24 spécialités des 111 IUT, chaque spécialité de BUT proposant au maximum 5 parcours. « Chaque parcours de BUT sera adossé à un référentiel de compétences qui viendra structurer et assurer, au travers des niveaux de développement identifiés, la progression et la professionnalisation de l’étudiant au cours des trois années de formation », indique l’ADIUT. Le BUT pourra d’ailleurs être réalisé en alternance dès la première année.

Cette réforme du DUT avait été dévoilée en juillet dernier par la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Elle espérait ainsi faciliter l’accueil et la réussite des bacheliers technologiques au sein des IUT, en fixant à 50 % la proportion de bacheliers technologiques admis en première année et la réussite de 70 % d’entre eux.

Appel à reporter la mise en place du BUT

Toutefois, ces changements n’avaient pas été bien perçus par certains universitaires. Réunis en collectif, ils avaient publié fin 2019 dans Libération une tribune contre les propositions de Frédérique Vidal, estimant qu’elles auraient pour conséquence d’abaisser la valeur du diplôme.

De leur côté, les Assemblées de chefs de départements d’IUT avaient publié en mars dernier un appel pour reporter la mise en oeuvre du BUT à la rentrée 2022. Elles considéraient que son déploiement à la rentrée 2021 serait impossible au vu de la crise sanitaire qui mobilise les équipes pédagogiques.