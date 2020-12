Un collectif de profs docs organise ce 17 décembre une journée d’action nationale des professeurs documentalistes.

Les profs docs étaient invités, soit à faire du 17 décembre une « journée de travail sans élèves », soit à partager leurs pratiques pédagogiques avec les élèves.

Il y a quelques semaines, un décret publié au JO prévoyait l’attribution d’une prime d’équipement informatique aux professeurs « qui exercent des missions d’enseignement, à l’exception des professeurs de la discipline de documentation ». La raison de cette exclusion ? Cette prime est « réservée aux professeurs qui sont devant les élèves », avait expliqué le ministre de l’Education nationale devant le Sénat le 28 novembre dernier.

Une décision vivement dénoncée par les professeurs documentalistes, qui se disent « constamment devant les élèves ». Une pétition avait été lancée, récoltant à ce jour près de 21 000 signatures.

Et ce 17 décembre, avec la journée nationale des professeurs documentalistes, ils souhaitent donner encore plus de visibilité à leurs missions d’enseignant.

C’est bien triste un CDI sans élève ! On en vient à se punir soi-même pour tenter de se défendre… #profsdocsencolere @saomalgar @docstepham @marincazaou pic.twitter.com/QFj19SODJs

Et pendant ce temps… au #CDI , on aborde en 3ème une démarche complète de recherche en sciences sur des sujets d’actualité parfois polémiques (la #vaccination par exemple). #jesuisprofdoc #devant #profdocencolere #journeedesprofsdocs17122020 #Blanquer pic.twitter.com/02wbcvUVPT

#jesuisprofdoc #devanteleves et je joue à Cursus Lab avec les 3e qui n’ont pas de stage pour une (in)formation ludique aux métiers et aux parcours d’études. pic.twitter.com/EBRBoYIcfL

Profdoc cochant toutes les bonnes cases de @jmblanquer : cointervention avec une vraie professeure de Français, de vrai·es élèves. Merci les collègues et les élèves pour la reconnaissance au quotidien #JeSuisProfdoc #Profdoccollegeguisthaunantes #journeedesprofsdocs17122020 pic.twitter.com/BBKfsbxs9J

#jesuisprofdoc Encadrement d’une séance de recherche sur Léonard de Vinci pour un cours d’EIST, DEVANT et DERRIÈRE les élèves ! #profdocencolere pic.twitter.com/KgZ6V6FIm0

Étaient prévues aujourd’hui : deux heures de séances pédagogiques #EMI en classes de CAP et 1ère Bac pro, une heure d’accompagnement à la recherche de stage et une heure de préparation d’un concours littéraire… #jesuisprofdoc #profdocencolere #jesuisdevant, derrière et à côté! pic.twitter.com/mNPuz1NZRy