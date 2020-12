Getty

Une fois de plus, les professeurs documentalistes s’insurgent contre les « injustices et humiliations incessantes » liées à leur travail. Un décret publié au JO du 6 décembre prévoit en effet l’attribution d’une prime d’équipement informatique aux Psy EN et enseignants stagiaires et titulaires, « qui exercent des missions d’enseignement, à l’exception des professeurs de la discipline de documentation ».

Déjà privés du versement de l’ISOE et des heures supplémentaires, les professeurs documentalistes n’ont pas manqué de dénoncer cette nouvelle exclusion. Une pétition a été lancée il y a deux semaines, et a déjà récolté plus de 10 000 signatures.

« Bien que dérisoire par rapport aux réels besoins informatiques dont nous avons toutes et tous besoin, l’exclusion de cette prime relève d’un mépris incessant de la part du ministère », estiment les profs docs dans la pétition. Ils dénoncent « un déni permanent » de leur profession et de leur statut d’enseignant. « Les professeur.e.s documentalistes sont devant les élèves et préparent leurs séances (souvent EMI et info-doc) au même titre que les autres enseignants. De plus la mise à disposition de ressources numériques et la communication (entre autre) font partie intégrante des nombreuses missions », rappellent-ils.

Des réactions sur les réseaux sociaux

Parallèlement, de nombreux enseignants, documentalistes ou non, déplorent sur les réseaux sociaux cette mise à l’écart.

Je ne me suis jamais sentie autant humiliée par mon employeur 🤢 encore que… #profdoc pic.twitter.com/V59kK0knGV — mali aucdi (@maliaucdi) December 6, 2020

On me souffle à l'instant à l'oreillette que les #Profdoc sont privé.e.s de la prime informatique de 150 € par an accordée par le ministère ? Heuuuuuu… Non rien. pic.twitter.com/kIQJeg5hIm — Fidel Navamuel (@outilstice) December 6, 2020

C'est une honte ! Et non légal ! Puisque dans les B.O, notre métier est qualifié de"PROFESSEUR documentaliste", nous avons un CAPES, nous sommes enseignants ! Alors ce n'est pas légal ! Sans parler du fait que nous sommes constamment devant les élèves! #jesuisprofdoc @APDEN_Fede https://t.co/CpbKaWHZcu — Otakudoc (@Otakudoc) December 7, 2020

Situation ubuesque : je suis réf. numérique de mon établissement et de ma discipline pour l'académie, je travaille le plus souvent à partir de mon équipement personnel et je ne toucherai pas la prime informatique. #ProfDoc — Anne Kuss (@a_kuss) December 6, 2020

Rare portrait d'un.e prof doc en colère, à côté de son élève. Pas devant. #jesuisprofdoc pic.twitter.com/sCB4fJBW6E — 6sayl Suel (@Cecile_Suel) December 6, 2020

Une prime d'équipement informatique est attribuée aux […]enseignants stagiaires et titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, qui exercent des missions d'enseignement, à l'exception des professeurs de la discipline de documentation. #cecinestpasunprof pic.twitter.com/Y5vFrccXMs — Lionel (@Lionel34563131) December 7, 2020

Certains tentent de comprendre pourquoi le ministre prive les enseignants documentalistes de la prime, avec un peu d’ironie…