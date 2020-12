Qu’est-ce que QuotiChess ?

QuotiChess est un projet à l’année, sur une période ou plus, via le réseau social Twitter et qui permet des échanges entre twittclasses autour du jeu d’échecs. Le but du jeu est de mettre en “Échec et Mat” la classe adverse. Chaque jour, les élèves vont devoir réfléchir ensemble au déplacement de leurs pièces. Une réponse commune doit alors émerger. Les élèves devront ensuite envoyer un tweet avec la description du coup joué : une phrase explicative, la notation du déplacement et une photo de l’échiquier (réel ou numérique). Il est envisageable d’envoyer plusieurs coups par jour ou d’effectuer une #PartieAccélérée où les déplacements sont joués en direct ou via le site lichess.org . Pour entrer plus rapidement dans le cœur du jeu (ou lorsque la période travaillée est courte), les classes peuvent jouer une #PartieCélèbre. La classe démarre ses déplacements à partir d’un milieu de jeu d’une partie célèbre.

Un mercredi par mois, l’équipe propose aux élèves volontaires des classes participantes, un tournoi sur la plateforme lichess.org (#TournoiDuMercredi).

Comment vous est venue l’idée de créer ce projet ?

Joueurs d’échecs occasionnels ou en club, nous initions nos élèves depuis de nombreuses années à la pratique de cette activité. Étant tous les trois de fervent adeptes de twitter dans notre pratique pédagogique, c’est tout naturellement que l’idée de lancer des parties d’échecs entre twittclasses s’est imposée.

Elodie : « Depuis plusieurs années, je joue aux échecs dans ma classe et traditionnellement en fin d’année, j’organise un tournoi inter-classe avec une collègue d’une autre école. Ce tournoi se déroule fin juin et donne lieu à un déplacement dans l’une ou l’autre des deux écoles. Cette collègue est partie enseigner à l’étranger. Nous souhaitions continuer à jouer aux échecs mais le tournoi “en vrai” n’était plus possible. De là, est venue l’idée de parties d’échecs par correspondance (courriel en l’occurrence). J’ai partagé cette idée de parties à distance avec Matthieu Rollin que je connais par Twitter car nos classes participent à des projets communs. Je savais qu’il jouait aux échecs (avec en plus la casquette d’enseignant Référent Mathématiques) donc tout naturellement, l’idée de faire des parties via le réseau social Twitter s’est installée. Lors d’un conseil des maîtres 2.0, j’ai posé l’idée “plus officiellement” et l’engouement pour ce projet a été immédiat. Matthieu s’est occupé de créer rapidement le compte Twitter du projet QuotiChess et de lancer la communication autour de notre idée. Très rapidement, Arnaud a rejoint l’équipe pour apporter son aide et son expertise au projet. »

QuotiChess concerne pour le moment les élèves du cycle 1 au cycle 4

Quels sont les objectifs du projet et à qui s’adresse-t-il ?

Le projet d’apprentissage se veut global en proposant diverses possibilités de développer des compétences scolaires, toujours autour des échecs : apprentissages géométriques, codification des déplacements, repérages dans l’espace, situations problème, calcul de points, travail sur le langage de communication, apprentissage de la bonne utilisation des réseaux sociaux, découvertes artistiques, géographiques, échanges avec des pairs d’autres classes, échanges collaboratifs autour des stratégies, développement de qualités transversales (concentration, mémoire, patience,…), séance d’EPS en lien avec les échecs.

QuotiChess concerne pour le moment les élèves du cycle 1 (maternelle) au cycle 4 (collège). Il y a aussi des classes spécialisées qui participent à notre projet (ITEP, ULIS, IME, de SEGPA et une classe intégrée dans un centre hospitalier) et un EHPAD.

Nous avons pour la session de novembre-décembre 2020, 26 classes participantes soit plus de 544 élèves et 80 résidents. Elles viennent principalement de France mais aussi du Canada, de Suisse et de Guyane. La notation algébrique des coups fait que l’on peut aussi s’adresser à des classes non francophones.

De quelle manière l’utiliser en classe ?

Le projet QuotiChess a pour vocation de faire jouer quotidiennement les élèves aux échecs. Ce temps de réflexion sur le déplacement à jouer peut être mené en classe entière ou par petits groupes sur des temps ritualisés (début de journée, de ½ journée ou fin d’après-midi).

Il permet de tisser des liens intergénérationnels et de travailler au quotidien en classe

Quels sont les bienfaits de ce jeu pour les élèves et l’apprécient-ils ?

Nous notons un climat de classe apaisé et une amélioration des capacités attentionnelles des élèves. Ce projet fédère les élèves : il est vu comme un jeu mais il nous permet de travailler des compétences scolaires : l’autonomie, la prise d’initiative au travers de la rédaction des tweets, la prise de photos par les élèves… C’est une ouverture culturelle également : correspondance avec la Guyane, la Suisse, le Canada et d’autres régions de métropole.

La pratique du jeu d’échecs, grâce à QuotiChess, permet de tisser des liens intergénérationnels et de travailler au quotidien en classe, en éducation morale et civique sur l’égalité filles-garçons par exemple. Nous avons mis en place avec les élèves, des “coins échecs” dans nos classes, avec des échiquiers qui permettent aux élèves de jouer ensemble. Cette adaptation de l’espace de travail venant des élèves leur donne envie de jouer également “en vrai” avec des camarades de leur école qui ne participent pas encore au projet. Nous avons reçu et distribué grâce à l’opération “l’échiquier de la réussite” de nombreux jeux d’échecs dans nos écoles ou en circonscription (secteurs de collège). Le projet va donc se poursuivre en impliquant de nouveaux collègues et de nouveaux élèves : du cycle 1 au cycle 4 (maternelle au collège). Le contexte sanitaire nous oblige pour le moment à privilégier les échanges à distance. Quand le contexte sera plus favorable, il va s’en dire que nous développerons les échanges/tournois/rencontres réels.

Enfin, si un professeur est intéressé par le projet, que doit-il faire ?

Pour participer au projet QuotiChess et faire jouer ses élèves, l’enseignant doit posséder un compte twitter. L’idéal étant qu’il possède un compte personnel (pour les échanges et coordination entre collègues) et un compte de classe qui servira le cœur du projet : la communication autour du déplacement, des stratégies, des énigmes mathématiques et du jeu d’échecs au sens large.

Une fois connecté à Twitter, l’enseignant s’abonne au compte @QuotiChess et accède sur notre profil (ou site internet) au formulaire d’inscription pour la période en cours. Il aura accès à 2 niveaux de jeu et 2 types de parties.

L’équipe se charge ensuite de mettre les enseignants en contact en fonction du type de #Partie ou #PartieSimplifée (utilisation d’une seule partie des pièces) choisie. Les collègues se mettent d’accord sur leur organisation et démarrent les déplacements des pièces via des tweets.

Autour de ces parties d’échecs entre twittclasses, d’autres activités sont proposées avec l’utilisation de balises spécifiques (#CoinÉchecs, #ÉchecsEtArts, #ÉchecsEtSport, #GéoChess…) et de défis hebdomadaires proposés par l’équipe : problèmes de tactique, problèmes mathématiques variés : numération, calcul, géométrie…