« Les écoles sont irremplaçables ». Dans une vidéo publiée en début de semaine, la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et le Secrétaire général de l’Internationale de l’éducation David Edwards unissent leurs voix pour demander aux gouvernements d’ajouter les enseignants à la liste des groupes prioritaires pour le vaccin contre la Covid-19. Ils ont été suivis de près par l’UNICEF dans cette démarche.

Les enseignants en première ligne

Dans cette vidéo, la Directrice générale de l’UNESCO rappelle que « plus de 100 millions d’enseignants et personnels » ont été touchés par les conséquences de la crise sanitaire en matière d’éducation. L’impact des fermetures d’écoles sur le bien-être et l’avenir des élèves – particulièrement des plus fragiles – est notamment un problème qui inquiète les acteurs de l’éducation depuis de nombreux mois.

Les représentants de l’UNESCO et de l’Internationale de l’éducation demandent donc que « les personnels des établissements d’enseignement soient considérés comme un groupe prioritaire » , sans remettre en question la priorité déjà accordée à d’autres groupes de personnes. En protégeant rapidement le personnel scolaire, les deux organisations souhaitent favoriser un retour à la normale, notamment dans les 27 pays où les écoles restent fermées.

« La réouverture des écoles et des établissements d’enseignement en toute sécurité et leur maintien le plus longtemps possible est un impératif » David Edwards, Secrétaire général de l’Internationale de l’éducation

Audrey Azoulay et David Edwards ont également rappelé le rôle joué par les professionnels de l’éducation depuis le début de la pandémie, et on tenu à les remercier pour avoir su « réinventer » l’enseignement, « trop souvent sans entraînement ou outils adéquats ».

Le soutien de l’UNICEF

Suite à ce message adressé aux gouvernements du monde entier, une autre agence de l’ONU, l’UNICEF, a apporté son soutien à l’UNESCO dans un communiqué de presse publié ce 15 décembre.

Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF, a ainsi déclaré : « L’UNICEF demande que les enseignants reçoivent en priorité le vaccin contre la COVID-19, une fois que les professionnels de santé et les populations à risque auront été vaccinés », rappelant au passage les dangers d’une fermeture trop longue des écoles.

Pour la représentante de l’UNICEF, il s’agit de « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver l’avenir de la prochaine génération ».

Dans la présentation de la stratégie de vaccination du gouvernement français ce 16 décembre, il n’est pas fait mention d’une priorité donnée aux personnels d’éducation dans les phases 1 et 2 de vaccination…