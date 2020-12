Sport à l’école – Getty Images

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, et la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, ont annoncé ce vendredi des aménagements au protocole sanitaire pour la pratique sportive.

Pour les mineurs, la pratique d’une activité sportive en intérieur (piscine, gymnase ou courts couverts) sera à nouveau autorisée, « dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique) ». Les activités sportives en extérieur sont quant à elles déjà possibles depuis le 28 novembre. Ces pratiques pourront se faire sans limitation de durée ni de périmètre, mais le retour au domicile devra s’effectuer « au plus tard à 20h ».

Les activités sportives qui se déroulent dans l’espace public devront se faire à 6 personnes maximum, « sauf si l’activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé ».

En outre, « seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives avec contacts ».

Les groupes scolaires et périscolaires « conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts) ». Ces derniers faisaient en effet partie des publics prioritaires qui pouvaient continuer à exercer une activité sportive dans les équipements intérieurs « au titre d’une continuité éducative ».

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du 15 décembre, date du déconfinement annoncé par Jean Castex jeudi dernier. « A l’approche des vacances scolaires, le Gouvernement a souhaité porter une attention particulière à l’activité physique et sportive des mineurs et offrir aux familles la possibilité de confier leurs enfants à des associations, dans tous les équipements sportifs », ont assuré Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu.