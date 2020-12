© Getty

Pour la Journée de la laïcité le 9 décembre, la plateforme Canopé proposait de nombreuses conférences en ligne sur l’enseignement de la laïcité. Parmi elles, le webinaire « Laïcité : s’outiller pour faire vivre le débat en classe » proposait aux enseignants des ressources pour animer des activités autour de cette question parfois sensible.

Pour enseigner une notion comme la laïcité, les médiatrices du Réseau Canopé préconisent le mode de l’échange pour que chacun puisse exprimer ses interrogations ou ses réflexions personnelles. La place du professeur est alors d’animer le débat, tout en faisant la lumière sur certaines questions : qu’est-ce que la laïcité ? Quel est son rôle dans la société ?

Discuter, argumenter, comprendre

Certaines activités favorisent les échanges et le partage d’idées : c’est le cas par exemple du World Café ou du débat mouvant.

Le World Café invite les élèves, par table, à échanger autour d’un sujet propre à chaque table, en lien avec un thème plus large. Ils doivent ensuite restituer leurs idées – individuelles et collectives – sur une grande feuille, un panneau, ou même la nappe. Après s’être installés à toutes les tables, les groupes se réunissent et font le point sur les idées principales ressorties sur chaque sujet.

Le débat mouvant s’organise autour d’une question large posée à la classe. L’enseignant peut par exemple demander : « est-ce que tout le monde doit avoir une religion ? » Chacun se positionne alors dans l’espace selon ses idées (plutôt d’accord, pas d’accord ?) Au cours de la discussion, chaque élève est libre de faire évoluer sa position – physique comme morale – selon les arguments des uns et des autres.

Le jeu de la Rivière du doute a un fonctionnement similaire – les élèves doivent se positionner par rapport à une question ou une affirmation donnée – mais permet à chacun de se placer dans « la rivière du doute » plutôt que sur l’une ou l’autre rive. Cet exercice a l’avantage de ne pas obliger les élèves à émettre un avis tranché, mais plutôt de les encourager à questionner et nuancer leur propre pensée.

S’approprier la notion de laïcité

En proposant aux élèves de construire une réflexion sur ce thème, l’enseignant les amène à se familiariser avec certains concepts : la liberté de conscience, la neutralité des institutions comme l’école, la tolérance… Le Jeu des Paires a pour objectif de faire le tri dans ces idées, en les représentant sous forme d’images (le professeur peut pour cela confectionner des cartes ou le faire avec la classe en préparation de l’activité). Les élèves, seuls ou en équipe, doivent ensuite associer les concepts qu’ils pensent être liés entre eux, en triant les cartes par paires.

L’un des exercices présentés lors du webinaire consiste à raconter une histoire faisant intervenir plusieurs personnages, puis de demander au groupe de classer ces personnages par ordre de responsabilité : qui est responsable de la situation ? quel personnage a eu tort d’agir comme il l’a fait ? Ce jeu permet d’introduire des questions d’éthique et d’identifier les valeurs invoquées par les élèves. Appliqué à notre sujet, il permet de montrer l’utilité de la laïcité et les comportements à adopter – ou pas – pour la respecter.

Conseils et techniques d’animation

Les médiatrices Canopé ont également fait le point sur le rôle de l’enseignant dans l’animation de ces activités. Elles conseillent par exemple d’adopter un ton léger, bienveillant, ou encore d’utiliser des techniques comme le bâton de la parole pour permettre à tous les élèves de prendre part au débat.

L’importance d’une bonne préparation a également été rappelée : pour réussir à mener un échange dans de bonnes conditions, il est nécessaire de bien définir et expliquer les objectifs du jeu, ainsi que le rôle de chacun.

De nouvelles dates sont prévues pour la conférence « Laïcité : s’outiller pour faire vivre le débat en classe ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Réseau Canopé.