Les PsyEN EDA et EDO du SNUipp-FSU et du SNES-FSU ont publié vendredi 11 décembre un communiqué de presse dans lequel ils réclament davantage de postes aux concours PsyEN 2021. A l’heure actuelle, 210 postes sont prévus soit 10 de plus que l’an dernier : 5 postes pour la spécialité Education, développement et apprentissage (EDA) et 5 postes pour la spécialité Education développement et conseil en orientation scolaire et professionnel (EDO). Mais pour les syndicats, « l’investissement est loin d’être suffisant », d’autant qu’en 2017, 300 postes étaient offerts aux concours PsyEN.

Il faudrait « doubler le nombre actuel de psychologues »

Pour eux, ces 10 postes supplémentaires ne correspondent pas à la réalité du terrain, quand « toutes les études reconnaissent les effets psychologiques et sociaux de la crise sanitaire et sociale que nous traversons » (…), quand il faut « pour prendre en charge le désarroi des élèves et des familles, après le premier confinement » (…) mais aussi quand « les besoins des enfants et adolescents en situation de handicap et rencontrant des difficultés spécifiques ne cessent de croître, particulièrement en collège », écrivent-ils dans leur communiqué intitulé « Recrutement des Psychologues de l’EN : Le symbole ne suffira pas ! ».

Afin « d’atteindre le seuil de prise en charge des autres pays européens », les syndicats estiment qu’il faudrait « doubler le nombre actuel de psychologues » en France. Mais « le ministère préfère manifestement l’externalisation des prises en charge au développement d’un corps de psychologues spécifiquement formés et qualifiés ! » dénoncent-ils.

Les PsyEN du SNUipp-FSU et du SNES-FSU appellent donc « l’ensemble des psychologues, mais aussi des enseignants et des parents, à faire connaître rapidement au ministre leur opposition à ces choix budgétaires » et réclament ainsi « 250 postes par an dès maintenant » aux concours PsyEN au lieu des 210 actuellement proposés.