wavebreakmedia – Shutterstock

La MGEN a présenté hier l’édition 2020 de son baromètre « Confiance et bien-être », réalisé par Opinion Way et Solidaris. Ce baromètre a pour but de définir le niveau moyen de bien-être des Français sur une échelle de 1 à 100, en les interrogeant sur une série d’indicateurs liés à leur vie quotidienne. 1 008 personnes ont ainsi été interrogées en septembre 2020.

Dans ce baromètre, un focus spécial est réalisé sur les enseignants.

Le bien-être des enseignants plus élevé que la moyenne

Par rapport à la moyenne des Français, le bien-être des enseignants est légèrement plus haut. Leur indice global de bien-être est de 55,8, contre 55,5 pour les Français en général. Alors que le bien-être général baisse de 3,5 % par rapport à 2019, celui des enseignants augmente de 3,9%. Sur 3 ans, le bien-être général baisse de 7,8%, alors que celui des enseignants augmente de 0,4 %. La tendance, sur le court terme comme le long terme, est donc à la hausse pour les professeurs.

Toutefois, la santé psychique des enseignants est moins bonne que la moyenne des Français, même si elle est meilleure qu’en 2019 : l’indice des profs sur cet indicateur est de 58,5 (+4,7 % en un an), contre 62,1 pour les Français en général (-1,3 %). En outre, les enseignants sont moins déprimés globalement que les Français en général (17,6 % contre 20,3 %), mais plus stressés (45 % sont en stress élevé contre une moyenne de 40,7 %).

L’image de soi des enseignants s’améliore

Pour les enseignants, c’est l’indicateur Image de soi qui augmente le plus : 47,7, soit +8,2 % en un an et +2,1% en 3 ans. Il reste toutefois sous la moyenne des Français : 48,6% (-1,4% en un an et -16,5% en 3ans).

Leurs conditions objectives de vie s’améliorent aussi par rapport à l’année dernière : 60,4, soit +4,7 % sur un an (et -0,5 % sur 3 ans). Elles sont supérieures à la moyenne générale des Français (54,2).

En revanche, la qualité du relationnel baisse légèrement mais beaucoup moins que celle des Français en général, et reste supérieure à la moyenne de ces derniers. En 2020, l’indice des enseignants est de 61,2 (-0,6 % sur un an et -0,8 % sur 3 ans), tandis que la moyenne des Français est de 60,3 (-5,9% sur un an et -13,1% sur 3 ans).

Les enseignants estiment également avoir un meilleur rapport à la société en 2020 qu’en 2019, même s’il reste plus bas que la moyenne des Français : 25,7 (+2,8 % sur un an et -6,2 % sur 3 ans), contre 32 pour la moyenne des Français (+3,2 % sur un an et -4,8% sur 3 ans).

En outre, seuls 10,7 % des profs jugent leur vie très satisfaisante (contre 15,6 % en général), mais 19 % seulement estiment qu’elle est très insatisfaisante (contre 28,6 % en général).

Un moral général au plus bas depuis 4 ans

De manière globale, le moral des Français est au plus bas depuis 4 ans, selon le baromètre. Cela n’est pas seulement lié à la pandémie car la baisse est continue depuis 3 ans. La baisse de moral est plus marquée chez les femmes que chez les hommes : leur indice global de bien-être est à 53,3 (-4,5% sur un an et -10,6 % sur 3 ans) contre 58 pour les hommes (-2,4% sur un an et -4,6% sur 3 ans).

Le baromètre révèle également que la confiance dans le système d’enseignement n’est pas réellement attaquée par la situation actuelle, car elle ne baisse pas par rapport à 2019. 47,6 % des Français estiment que le système d’enseignement oeuvre pour l’amélioration des conditions de vie (contre 45,1 % l’année dernière).