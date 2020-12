© Getty

Parmi les nombreuses ressources proposées par la DSDEN du Nord, des vidéos pédagogiques sont à découvrir depuis quelques semaines. Ce sont 121 vidéos au total qui ont été réalisées par des formateurs et enseignants de l’académie de Lille. Élèves et professeurs de maternelle, élémentaire et Segpa ne seront plus à court d’exercices.

Enseigner et apprendre en ligne

Face caméra, un enseignant ou formateur présente une activité à mener avec les élèves. Les exercices proposés sont adaptés au présentiel comme au distanciel : ils peuvent être réalisés en classe par un professeur, ou alors être visionnés directement par les élèves, pour apprendre même en étant chez soi.

Les vidéos sont organisées par niveau – cycle 1, 2, 3 et Segpa – et par matière : français et mathématiques. Pour la maternelle cependant, les vidéos sont classées selon deux autres catégories : Langage et Structurer sa pensée.

Des idées pour chaque apprentissage

Chaque vidéo est dédiée à un apprentissage bien précis. Par exemple, dans la partie Langage, on trouve une sous-catégorie « phonologie » elle-même divisée en objectifs : « Classer les éléments par nombre de syllabes », « Entendre et discriminer les phonèmes »…

Idem pour les mathématiques, avec les sous-catégories « calcul », « géométrie » ou « problèmes » détaillées en objectifs : « apprentissage de l’heure », « tables de multiplication », « symétrie »…

Et à chaque objectif, ses exercices adaptés. L’élève peut ainsi apprendre à tracer la forme des lettres dans de la farine, nommer ses émotions grâce à de petits personnages animés ou encore résoudre des problèmes mathématiques à partir de recettes de cuisine…

Objectif par objectif, en classe ou à la maison, ces courtes vidéos permettront aux enseignants de trouver de nouvelles idées d’exercices, et aux élèves d’apprendre en s’amusant.