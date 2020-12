© Getty Images

Qui sont les 26 240 admis aux concours de l’enseignement en 2019 ? C’est ce que dévoile une note de la Depp publiée en décembre.

« La mixité n’est jamais atteinte »

La grande majorité des admis aux concours enseignants sont des femmes, aussi bien dans le premier degré (84 % pour les concours de l’enseignement public) que dans le second (56 % pour le public). La note souligne toutefois que « dans l’ensemble, la proportion de femmes a tendance à décroître aux concours externes au cours des six dernières années ».

L’âge moyen des lauréats des concours publics est de 28,8 ans dans le premier degré, et de 30,8 ans dans le second degré. Les moins de 30 ans « représentent les deux tiers des admis aux concours externes pour le primaire, jusqu’à 70 % pour le secondaire ». La moyenne d’âge des candidats a augmenté de un à deux ans ces dernières années du fait de la masterisation de la formation des enseignants.

Un quart des lauréats ont échoué à une précédente session

« À chaque session, le nombre de recalés est important », souligne la Depp : ils représentent 7 candidats sur 10 pour les concours du premier degré et 8 candidats sur 10 pour les concours du second degré en 2019. 23 % des lauréats du CRPE externe sont « des candidats qui ont échoué à un concours externe de la session précédente », de même pour 26 % des admis aux concours du secondaire.

En outre, avec la possibilité de candidater à plusieurs concours à la fois, les 9 195 admissions des concours du secondaire publics 2019 correspondent en fait à 8 931 lauréats. Une centaine de candidats sont en effet admis à la fois au CAPES et à l’agrégation, une centaine au CAPES et au CAPLP, et une quarantaine au CAPET et au CAPLP.

Des candidats en majorité étudiants

La plupart des admis aux concours externes de l’enseignement public sont des étudiants en Inspe : 59,5 % au CRPE, 55 % au CAPES, et 84,5 % au CAPEPS. En revanche, ils ne représentent que 39,3 % des admis au CAPET, 38,7 % des admis au CAPLP, et seulement 1 % des admis à l’agrégation. Pour cette dernière, les admis sont surtout des étudiants hors Inspe (39,6 %) et des élèves ENS (26,4 %).

Dans le premier degré, les étudiants Inspe réussissent mieux que les autres étudiants dans presque toutes les académies (sauf Clermont-Ferrand et Guyane). 36 % des étudiants Inspe sont ainsi admis aux concours externes de l’enseignement primaire, contre 25 % des autre étudiants. De même, dans le secondaire, 31 % des candidats provenant d’Inspe sont reçus, contre 29 % pour les autres étudiants.

Les recrutements en interne augmentent dans le second degré

En outre, la note signale que 14 % des recrutements aux concours externes du premier degré sont des candidats en reconversion, et 12 % des candidats sans emploi. Dans le secondaire, cette proportion est respectivement de 8 et 7%.

Pour les concours internes du second degré, l’offre de postes « augmente fortement » en 2019 (+18%), « dans un contexte de fin des recrutements réservés dits Sauvadet, d’où l’augmentation de la part de lauréats en emploi au sein du ministère », souligne la note.