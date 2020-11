Getty

La Loi Programmation de la Recherche pour les années 2021 à 2030 est en passe d’être définitivement adoptée. Elle a été votée ce mardi 17 novembre par l’Assemblée nationale, à 188 voix contre 83. Le projet doit passer une dernière fois entre les mains du Sénat ce vendredi.

Annoncée le 1er février 2019, la loi portée par la ministre Frédérique Vidal devait rattraper le retard de la France en matière de recherche scientifique : une ambition saluée par le monde universitaire. Pourtant, le texte de loi fait face à une vive opposition depuis plusieurs mois : on lui reproche de précariser la recherche en prétendant la revaloriser, et de menacer la qualité de la recherche au nom de la compétitivité.

D’un projet prometteur…

Le projet de loi avait initialement pour objectif de « mieux financer et évaluer la recherche publique » et « d’améliorer l’attractivité des métiers de la recherche. »

Il devait permettre une augmentation du budget actuel sur dix ans, de sorte que la recherche publique représente 1% du PIB – chiffre considéré comme l’indicateur d’une recherche scientifique en bonne santé. Quant à « l’attractivité des métiers de la recherche », il s’agissait entre autres de revaloriser les salaires et de créer 5000 emplois.

… à l’inquiétude des universitaires

Or la revalorisation salariale inscrite dans le projet est jugée insuffisante compte tenu de l’état matériel de la recherche, d’autant qu’elle repose principalement sur des primes et non des augmentations pérennes.

Des « CDI de mission scientifique » sont également prévus pour remplacer les CDD. Ils sont en fait destinés à prendre fin en même temps que la mission en question…

Il est également reproché au texte de mettre en place un système de financement fondé sur les appels à projets et de mettre en compétition les chercheurs. De nombreux universitaires craignent une mise en danger du statut de fonctionnaire qui permet de mener des projets de recherche de fond, sans s’inquiéter des questions de compétitivité. Cette garantie de qualité de la recherche pourrait être menacée au profit d’un système concurrentiel dans lequel des projets plus en vogue seraient privilégiés.

Un projet contesté jusqu’au bout

Ces craintes se sont intensifiées lors de l’ajout des derniers amendements au projet de loi, il y a quelques semaines : ils prévoient de supprimer la qualification du CNU – instance nationale qui intervient dans le recrutement des enseignants-chercheurs – et de sanctionner les occupations des bâtiments universitaires. Cette dernière mesure est perçue comme un obstacle à la liberté de manifester.

Les oppositions à la LPPR fusent depuis plusieurs mois de la part de syndicats, de collectifs d’universitaires… La France Insoumise a déposé une motion de rejet, le Conseil Economique, Social et Envionnemental (CESE) a publié un avis défavorable au projet, une manifestation a eu lieu ce mardi 17 novembre, un hashtag #EcransNoirs est apparu sur Twitter…

Le député LR Patrick Hetzel a notamment déclaré : « Nous nous éloignons de plus en plus d’un système d’enseignement et de recherche vu comme un bien commun« .

@VidalFrederique Cette loi, Madame, est l’archétype de ce qu’il ne faut plus faire, sur la forme comme sur le fond. Nous allons saisir le @Conseil_constit sur cette #LPPR https://t.co/IvUO3sS8OE — Eric Kerrouche (@EricKerrouche) November 18, 2020

😞 Mme @VidalFrederique, 35 ans que je suis enseignant-chercheur. Les conditions n’ont fait qu’empirer mais vous venez d’achever l’Université d’un coup de couteau dans le dos. https://t.co/jnefesAjvi — Jean-Luc Giannelloni (@jlgiannelloni) November 17, 2020

Contre la #LPPR #LPR#ecransnoirs

L’#Universite française vient d’être détruite par des individus qui ne connaissent pas son fonctionnement (je ne parle même pas de ses valeurs) et qui parviennent à faire des fautes dans un tweet de 280 caractères… — Laurence G. (@petitescara) November 18, 2020