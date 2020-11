L’association Femmes & Sciences maintient son colloque 2020, qui aura lieu la semaine prochaine. Malgré le report d’une partie de l’événement, la session appelée « Orientation des filles vers la science : état des lieux et leviers » est assurée en ligne. Depuis Ada Lovelace, inventrice de la programmation, ou Marie Curie et sa découverte du radium, quels progrès ont été faits pour permettre aux jeunes filles d’accéder aux domaines scientifiques ? Et surtout, quels progrès doit-on encore faire ?

L’association Femmes & Sciences

Femmes & Sciences a été créée en 2000 par Huguette Delavault, mathématicienne et féministe française. L’association a pour slogan :

Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, promouvoir les femmes dans les sciences et les techniques.

Pour encourager les jeunes filles à s’engager dans les filières scientifiques au même titre que les garçons, il faut à la fois agir sur leur connaissance de ces domaines, mais aussi sur l’image des sciences encore trop associée au genre masculin.

Pour ce faire, l’association mène plusieurs actions : un colloque annuel, le projet « La Science Taille XX Elles », du mentorat pour les doctorantes ou encore des interventions auprès des scolaires.

Agir dès le choix d’orientation

Le colloque 2020 est prévu les 20 et 21 novembre prochains. Bien que plusieurs parties du colloque soient reportées à 2021, dont l’exposition « La Science Taille XX Elles », deux sessions sont maintenues et auront lieu en ligne : la première étant celle qui porte sur « l’orientation des filles vers la science : état des lieux et leviers. »

Cette session a pour objectif de « procurer des exemples de femmes scientifiques », et de « comprendre les obstacles qui freinent » les jeunes filles dans leurs aspirations scientifiques.

Au programme durant l’après-midi du 20 novembre, plusieurs conférences et ateliers : la chercheuse Marianne Blanchard animera ainsi la partie « Filles + sciences = retour d’enquêtes« , tandis que Céline Pétrovic, formatrice et experte en genre, dirigera la partie « Combattre les stéréotypes » (conférence et atelier).

S’ensuivra une présentation des « outils de Femmes&Sciences vers les jeunes » et un speed-meeting avec cinq professionnelles exerçant dans des domaines scientifiques, de l’informatique à l’astrophysique.

L’événement se tiendra en ligne le 20 novembre, de 14h à 18h. Il est ouvert aux enseignant·es des académies d’Ile-de-France, mais également à toute personne intéressée, dans la limite des places disponibles. Retrouvez toutes les informations sur le site de l’association.