Mascotte de la Nuit des musées 2020

Visites virtuelles, concerts, ateliers… la Nuit des musées 2020 aura bien lieu, mais en ligne. Elle se déroulera le 14 novembre, à partir de la tombée de la nuit. De nombreux lieux culturels ont préparé un programme spécial gratuit pour cette soirée, à regarder ou écouter depuis chez soi.

Le musée Bourdelle diffusera à 19h le concert inédit d’un duo voix et harpe : Nuit d’ étoiles, arabesques et fumée, par Lucie Edel, mezzo-soprano et Julien Marcou, harpiste.

Le Palais Galliera proposera une visite virtuelle privée de la rétrospective « Gabrielle Chanel. Manifeste de mode« , présentée par Monique Younès et commentée par ses deux commissaires, Miren Arzalluz et Véronique Belloir. Elle se déroulera à 19h30 sur son compte Instagram.

Le Musée de la Corse diffusera en streaming live sur sa page Facebook le concert baroque « Quatuor Canniccioni », à partir de 16h.

Le Louvre-Lens proposera des « ateliers à emporter » : des pochettes-mystères à venir retirer gratuitement au musée samedi matin pour recréer les ateliers pratiques du Louvre chez soi.

Le musée de l’Air et de l’Espace organisera une visite guidée à la lampe torche, à visionner sur sa page Facebook à partir de 18h. Il propose également, sur son site, de nombreuses ressources pour découvrir les collections du musée.

Le Musée de l’Armée proposera, à 17h sur son compte Twitter, une visite à la lampe torche des collections et de certains lieux inaccessibles au public.

Par ailleurs, le compte Instagram de la Nuit des musées mettra en ligne plusieurs vidéos dans lesquelles les musées prendront la parole pour raconter des anecdotes autour de certaines de leurs œuvres.

D’autres initiatives culturelles sont à découvrir sur le site de la Nuit des musées et sur Twitter.

Enfin, le MAC VAL propose de faire « entrer le musée chez vous » : visite virtuelle, propositions d’ateliers pour petits et grands, interviews d’artistes, sont déjà en ligne sur son site Internet. Le Musée des Arts décoratifs propose aussi de nombreuses ressources en ligne fascinantes, déjà consultables : visite virtuelle, atelier pour enfant, dossiers thématiques ou encore chronologie de la mode.