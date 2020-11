© Drivepix – Fotolia

Lors de la rentrée des vacances de la Toussaint, le lundi 2 novembre, un hommage national a eu lieu dans tous les établissements scolaires de France en mémoire à l’enseignant assassiné le 16 octobre dernier devant son collège. Cet hommage prévoyait notamment une minute de silence à 11h et la lecture de la « Lettre aux instituteurs et institutrices » de Jean Jaurès.

Mais dans certains cas, cet hommage n’a pas été respecté. Le ministre de l’Education a évoqué, sur RTL, 400 incidents signalés au cours de la minute de silence, « dans des formes parfois légères, parfois lourdes ». Jean-Michel Blanquer avait pourtant prévenu quelques jours avant l’hommage que des sanctions seront appliquées en cas de non-respect de la minute de silence.

Sur RTL, le ministre a ainsi expliqué que ces violations ont entraîné des « poursuites disciplinaires et parfois même pénales ». « Aucun incident ne reste sans suite », a déclaré Jean-Michel Blanquer, qui se dit plutôt favorable à une prise de contact avec la famille des élèves concernés pour « comprendre ce qui se passe » et ce qui a « conduit à ces comportements ».

52% des incidents en collège

Dans le détail, Jean-Michel Blanquer a mentionné que 52% des incidents se sont déroulés dans des collèges, 27% dans des lycées et 21% dans des écoles.

Au total, le ministère de l’Education a recensé 160 cas de refus de participation ou de perturbation lors de la minute de silence, 150 cas d’apologie du terrorisme ainsi qu’une centaine d’autres événements « plus sérieux encore » tels que des dégradations, des menaces ou des provocations.

Suite à cet assassinat le 16 octobre dernier, le ministre de l’Education avait indiqué au Parisien qu’il souhaitait mettre en place, et cela « dès la rentrée prochaine » un « renforcement de l’enseignement moral et civique », notamment en termes de nombre d’heures de cours. Il avait également déclaré qu’une « réforme du brevet dont le principe est de valoriser l’engagement civique des élèves » serait aussi prévue.

Des outils pour expliquer la laïcité

Par ailleurs, sur France Culture, ce 8 novembre, Jean-Michel Blanquer a rappelé les difficultés que peuvent rencontrer les professeurs à aborder en classe les questions de laïcité et de religion. Il a précisé que des mesures sont mises en place pour aider les enseignants à signaler un incident et remonter les cas dangereux : « Nous avons pris des mesures il y a trois ans maintenant. Elles ont eu de premiers effets (…) Mais bien entendu, les problèmes ne se règlent pas du jour au lendemain. » Enfin, le ministre a aussi rappelé qu’un certain nombre de ressources et d’outils pédagogiques étaient à disposition des enseignants pour les aider à expliquer la laïcité aux élèves.