Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le président de la République, Emmanuel Macron, prendra la parole ce mercredi soir lors d’un entretien télévisé. Annoncera-t-il des mesures plus strictes contre la Covid-19 concernant les écoles, collèges et lycées ? « A priori, non », a répondu le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, interrogé sur RTL mardi soir.

« Les choses sont maîtrisées »

« Dans les écoles, collèges et lycées, la situation est sous contrôle », a estimé le ministre, ajoutant que « 24 structures scolaires » sont actuellement fermées sur plus de 60.000 en raison du coronavirus. « Cela représente 0,04% de fermeture ». Il a également indiqué que sur 12 millions d’élèves, « 5.200 ont été contaminés en une semaine » par la Covid-19, « avec très peu de symptômes ». Pour le ministre, « depuis la rentrée, les choses sont maîtrisées ». Il n’y a donc aucune raison de renforcer les mesures concernant l’école. Le protocole allégé mis en place fin septembre pour limiter le nombre de fermetures des classes serait « normalement maintenu après les vacances de la Toussaint », a précisé Jean-Michel Blanquer.

"Au moment où je vous parle, il y a 24 structures scolaires qui sont fermées" en raison du #coronavirus annonce @jmblanquer dans #RTLSoir @ThomasSotto pic.twitter.com/alqxMrA2iM — RTL France (@RTLFrance) October 13, 2020

« 81 % des professeurs des écoles estiment être mal protégés »

Dans ce même état d’esprit, le Premier ministre avait annoncé lundi 12 octobre sur France Info que « garder les enfants à l’école est l’une des priorités du gouvernement », reconnaissant « qu’il y a des clusters » dans les établissements scolaires. Mais pour Jean Castex, ils sont maîtrisés « grâce à des protocoles extrêmement stricts. Aujourd’hui, ça se passe globalement bien, il faut que ça continue », avait-il affirmé.

Pourtant, selon les premiers résultats d’une enquête menée par le syndicat Snuipp-FSU, 81 % des professeurs des écoles estiment être mal protégés par l’institution en cette période de reprise de l’épidémie. Ils pointent notamment du doigt l’assouplissement du protocole sanitaire et le « masque-slip », jugé inefficace.

Sur Cnews, le chef du service de réanimation de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches affirmait aussi il y a quelques jours que le virus se contracte notamment dans son cercle familial et sur son lieu de travail. Il a particulièrement cité les enseignants, fortement exposés à la Covid-19.

Comment on contracte le #COVID19 dans la 2e vague ?

– en famille

– sur son lieu de travail, en particulier les #enseignants.

(Djillali Annane, chef du service de réa, hôpital de Garches)@jmblanquer : c'est bientôt fini les classes à 35 ?!pic.twitter.com/wwryE4s5Bs — Adrien Weiss (@AdrienMWeiss) October 10, 2020

Enfin, selon le dernier bulletin de Santé publique France, le milieu scolaire et universitaire représente toujours la 1ère source de clusters en cours d’investigation, devant les entreprises hors établissements de santé. Au 5 octobre 2020, sur les 1070 clusters en cours d’investigation, 378 ont été recensés en milieu scolaire et universitaire (soit 35.3 % du total), contre 214 en entreprise (soit 20 %).

Santé Publique France : 55% des clusters #Covid19 se trouvent en milieu scolaire (35,3%) et dans les entreprises (20%).

Le gouvernement : vite, instaurons un #CouvreFeu après 22h ! 🤡 pic.twitter.com/3OcczYZI28 — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) October 13, 2020

Emmanuel Macron annoncera-t-il des mesures plus strictes pour les écoles, collèges et lycées ? Réponse ce soir à 20h.