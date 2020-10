© Getty Images

Les inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants de la session 2021 se dérouleront du mardi 13 octobre 2020 au jeudi 12 novembre 2020 lit-on sur le site du ministère de l’Education nationale.

Les concours concernés sont les suivants : concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), de professeurs du second degré (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP), et agrégation.

Les concours s’adressent aux étudiants détenteurs d’un master 1 ou 2 et l’obtention définitive du diplôme d’enseignant est validée en M2, suite à l’année de stage, suivi en parallèle de la formation en INSPE.

Des postes non pourvus

Mais l’an passé, les concours enseignants n’ont pas fait le plein. Des postes sont restés vacants en mathématiques, en lettres classiques, en allemand.

Et le nombre de candidats ne cesse de s’amenuiser : ainsi au CAPES externe 2019 on comptait 33 490 candidats contre 30 283 en 2020. Et 35 852 en 2018…

En cause en particulier, des salaires très bas : en Europe, le salaire d’un prof débutant en Allemagne équivaut à celui… d’un prof en fin de carrière en France.

Ce métier n’en demeure pas moins un métier de passion, et même dans les conditions les plus difficiles, certains candidats ne renoncent pour rien au monde.