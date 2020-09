La journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. En 2020, cette 11e édition sera organisée le mercredi 23 septembre et aura pour thème « la santé et la reprise d’activité physique ».

La Journée Nationale du Sport Scolaire a lieu mercredi 23 septembre, l'occasion de partager notre #EnvieDeSport. La santé et la reprise d'activité physique seront au coeur des manifestations #JNSS2020 : https://t.co/CI99tQQeF3 pic.twitter.com/MMuFrQgAMC — Ministère des Sports 🏠🧘‍♀️ (@Sports_gouv) September 21, 2020

Portée par l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL, cette journée a pour objectif d’encourager le sport scolaire et de mieux faire connaître les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. Il s’agit également de montrer le dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés et d’attirer de nouvelles personnes.

Alors que l’année 2021 sera marquée par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo, la Journée nationale du sport scolaire relancera le sport scolaire, durement fragilisé par la crise sanitaire liée au Covid-19.

La #JNSS2020 c’est mercredi, mais dans de nombreux départements les associations #Usep s’engagent toute la semaine pour relancer l’activité physique des enfants à travers le #sportscolaire, dans le respect du protocole sanitaire. ➡️https://t.co/0nIIF08oEL @cnosf_instit pic.twitter.com/oJwzenoHnf — USEP nationale (@usepnationale) September 21, 2020

À tous les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, seront organisées dans les écoles, collèges et lycées de France. Plus de 6 500 opérations sont mises en place – forums, tournois, rencontres – et plus d’1 million d’élèves sont mobilisés dans toutes les académies. Le but ? Promouvoir les valeurs du sport (excellence, amitié, respect) et de l’Olympisme à l’École (goût de l’effort, persévérance, volonté de progresser…) dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Promouvoir les bienfaits du sport

Cette année, la journée nationale du sport scolaire s’intègre pleinement au sein de la Semaine Européenne du Sport (23 au 30 septembre). Cette 6e édition est une initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l’activité physique dans toute l’Europe. À ce titre, de nombreux événements sont organisés tels que le Village Sentez-Vous Sport le 26 septembre ou encore la Journée mondiale du cœur le 29 septembre.

Sentez-vous sport : un événement pour (re)découvrir gratuitement les bienfaits du sport https://t.co/OpDzCUm9Op pic.twitter.com/uT53YTu6qk — VousNousIls.fr (@vousnousils) October 7, 2019

Enfin, l’an dernier, la journée nationale du sport scolaire a mis en valeur le thème de l’interculturalité. Les élèves ont pu participer à des nombreuses manifestations sportives sur tout le territoire. Dans l’académie de Créteil, par exemple, un événement a eu lieu à Thiais (94). Les élèves ont pu découvrir de nombreux sports et échanger avec des champions, dont Estelle Mossely.