Mise à jour du 22 septembre 2020

Sylvain, l’homme le plus tatoué de France et professeur des écoles, affirmait il y a quelques mois que sa particularité n’était pas un obstacle pour enseigner. Aujourd’hui, « Freaky Hoody », comme il est surnommé, déplore que son inspection l’empêche désormais d’exercer en maternelle pour éviter tout problème avec les parents.

« Mon inspection ne veut plus que j’aille en maternelle pour éviter de recevoir des lettres de plainte », explique-t-il sur BFMTV. Ceci pour « éviter que les parents puissent se plaindre ».

Pour l’enseignant, pourtant, son apparence « pose problème à certaines personnes, mais c’est très peu, c’est un parent sur 1000, et ce sont des parents d’enfants » qui ne sont pas dans sa classe. Avec les parents de ses propres élèves, « tout se passe bien », assure-t-il. Et « avec les enfants aussi, une fois passée la surprise, on travaille bien et ils trouvent que je suis le plus cool », assure l’enseignant. « Je pense être un bon professeur et faire de mon mieux dans mon travail et progresser d’année en année ».

Article publié le 17 février 2020

Visage, palais, langue : Sylvain, alias Freaky Hoody, est tatoué sur la totalité de son corps. Il a même débuté une seconde couche il y a quelques temps. Nommé Homme le plus tatoué de France, Sylvain est aussi professeur des écoles depuis 11 ans.

Interrogé par l’Est Républicain, il explique que son apparence n’est pas un obstacle dans l’exercice de son métier. « C’est une question de temps. […] Les enfants, il leur faut deux minutes [pour m’accepter], les parents deux jours, les grands-parents deux semaines, mais au final, nous nous accordons tous », indique-t-il, espérant tout de même « être jugé sur [son] travail plutôt que sur [son] apparence ». Sur le blog Stefayako, il évoque d’ailleurs le déroulement plutôt positif de sa carrière d’enseignant et la réussite de ses inspections.

Le début de sa passion pour le tatouage date d’ailleurs d’une mission d’enseignement à Londres. Frappé par l’ouverture d’esprit des Anglais sur leur apparence, tant dans la vie professionnelle que personnelle, il se fait tatouer les bras, le torse et une jambe. Il poursuivra son encrage à son retour en France jusqu’à avoir recouvert la totalité de son corps. Lorsqu’il n’a plus de peau disponible pour de nouveaux tatouages, Il commence une seconde couche de dessin qui recouvrira la première. Avec pour objectif de devenir « tout noir à 80 ans ».