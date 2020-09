Site Canopé

Le réseau d’accompagnement pédagogique Canopé propose de nombreuses nouveautés à la rentrée 2020 pour aider les enseignants des premier et second degrés.

Pour les professeurs de primaire, on trouve par exemple l’ouvrage « Bien débuter en maternelle », qui donne des conseils et repères aux jeunes enseignants pour une rentrée réussie. Sont disponibles également un parcours de formation M@gistère sur l’éducation au développement durable, ou un ouvrage pour faire évoluer son enseignement des mathématiques en CM1.

Canopé met aussi à disposition des enseignants de collège et lycée plusieurs ressources pédagogiques sur le théâtre, un guide pour accompagner les profs d’histoire-géographie dans la mise en œuvre des programmes, ou encore un ouvrage pour repérer et aider les élèves dys et TDAH.

Des ressources pour tous niveaux sont également disponibles, comme un dossier pédagogique sur la mise en place d’un dialogue philosophique avec les enfants, un podcast sur l’école et ses pratiques, ou encore un ensemble de séquences en ligne sur le littoral.