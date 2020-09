Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier une série d’allègements du protocole sanitaire appliqué dans les établissements scolaires. Ainsi, lorsqu’un élève sera testé positif dans une classe, il sera isolé, mais ses camarades devront continuer à se rendre à l’école. Sur Twitter, les enseignants n’ont pas manqué de réagir à cette actualité.

Grosse dissonance dans mon petit cerveau ce soir : mon département passe en rouge, les cas se multiplient, les injonctions au respect des gestes protecteurs aussi, mais le protocole va être (encore) allégé dans les écoles. Je suis un peu décontenancée à vrai dire. pic.twitter.com/U5MGHUwA1f — Nathalie Noël (@emilianazapato) September 17, 2020

Le protocole sanitaire il est tellement assoupli, on l’appelle Barbapapa. — MulotLandDrive 🖤🖤🖤 #PasDeVague #StopSuicidesEN (@Souris_Sotte) September 17, 2020

La situation se dégrade -> Il va y avoir plus de cas dans les écoles -> Il y aura plus de classes/ écoles fermées -> Ça va ficher en l’air notre reprise économique -> Donc il faut pas que les classes/écoles ferment -> on assoupli le protocole



🤓🤪🤦 — Mayca (@Malhyca) September 17, 2020

Allegé de quoi? Si on allège, il ne reste plus rien 😒 — AkhEsa 🍓🖤 (@akh_esa) September 17, 2020

Le gouvernement : « Attendez, attendez, y’a pas assez de circulation du virus, on va en remettre un peu plus » 🤡🤡🤡https://t.co/5Fh1AsTqtK — Jérôme L’Amish (@JeromeLamy79) September 18, 2020

Une journée après la mise à jour des fiches protocoles, le ministre de la santé décide d’un nouveau protocole encore plus allégé … comme si le virus s’arrêtait à la porte de l’école. On marche sur la tête et on met en danger la communauté éducative ! @SNUipp_FSU https://t.co/INVQ72uYLl — Guislaine David (@guislainedavid) September 17, 2020

En vrai la question elle est vite répondue : plus il y a de cas en #IledeFrance de #COVID__19 plus il faur alléger le protocole sanitaire des #ecoles 🙃 🥳🤡

Comme ça pas besoin de recruter, la boucle est bouclée. @stylos_les @AAdmissibles @olivierveran pic.twitter.com/x6zM7BiR0r — Antoine.S🍓 (@Antoine80820433) September 18, 2020

Sinon, comment accueillir des élèves qui pourraient revenir (selon le protocole de l’ARS) alors que leur enseignant est en attente de passer le test ou de résultats ?



En les entassant dans d’autres classes ?



2 — ChrisProlls 🌟🌟 (@chaussisfamily) September 17, 2020

Du côté du Snuipp-FSU, on déplore une décision « catastrophique pour l’école ». Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat, souligne ce matin sur France info que « partout ailleurs on renforce les mesures. Le risque c’est que la contamination se propage dans une classe ou dans l’école sans qu’on le sache puisque l’on sait que certains élèves sont asymptomatiques ».

Elle rappelle qu’ « il y avait soi-disant un plan de continuité pédagogique prêt depuis le mois de juillet, selon lequel on prévoyait, dans les zones où le virus circulait activement, d’alléger les groupes d’élèves et de renforcer la distanciation physique pour que le virus circule moins ».

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le syndicat réclame « les conditions sanitaires, pédagogiques et matérielles d’une poursuite de l’école sous covid ». Il dénonce les « égarements » et « contradictions » du gouvernement. « Après le mètre de distanciation adaptable selon les situations pour permettre d’accueillir tous les élèves, voilà le virus à sens unique qui évite d’interrompre la scolarité au risque d’exposer élèves, usagers et personnels des écoles à la contamination », ironise-t-il.