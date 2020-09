Getty Images

Depuis la rentrée, élèves, corps enseignant et personnel d’éducation s’efforcent de suivre le protocole sanitaire publié par le ministère de l’Education nationale. Si les salles de classes ont pu être aménagées pour respecter les gestes barrières, les temps de récréation et ceux du repas posent davantage problème.

En effet, difficile d’obliger les élèves à se tenir à bonne distance les uns des autres dans la cour ou dans les allées du réfectoire. Des parents ont fait part de leurs inquiétudes, notamment concernant la pause méridienne.

Des mesures sanitaires difficiles à mettre en place

Le protocole sanitaire prévoit que les élèves se lavent les mains avant le repas, mettent leur masque pendant leurs déplacements et respectent un sens de circulation. La cantine doit également être aérée et les tables nettoyées régulièrement.

Mais pour éviter efficacement le brassage des élèves, ceux-ci doivent être répartis sur plusieurs services, étendus sur une plage horaire plus large. Mais comment mettre en place une telle organisation sans recruter du personnel supplémentaire, ou sans prendre du temps sur les heures de cours ? Le placement en quinconce se révèle par ailleurs impossible dans certaines écoles dont les réfectoires manquent de places.

Michèle Legeas, professeur à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), explique à Franceinfo que le « niveau sonore » dans les cantines est un facteur supplémentaire de transmission du virus. Il oblige en effet les élèves à parler fort pour se faire entendre -et donc à risquer de propager plus de gouttelettes- au moment où ils ne sont plus masqués. Elle évoque aussi une « ambiance où les enfants sont rapprochés et où il n’y a pas de ventilation« .

Plateaux tout prêts, couverts jetables…

Chaque école fait selon ses possibilités : certaines proposent par exemple des plateaux préparés à l’avance. Les groupes de restauration scolaires ont également dû s’adapter. Lors de la reprise des cours post-confinement, le directeur général d’Elior, Philippe Guillemot confiait à Franceinfo : « On va devoir réinventer la manière dont nous délivrons notre service« . Le groupe avait notamment décidé de remplacer les carafes d’eau par des bouteilles individuelles et d’utiliser des couverts jetables.

Sur Twitter, élèves, parents et enseignants partagent leurs inquiétudes sur le sujet :

La cantine de mon lycée sert 1900 repas tous les midis entre 11h30 et 13h15… Covid va adorer. — De profondis clamavi (@ysabel54) August 31, 2020

Distanciation à la cantine que le matin et le soir, pas le midi. Mais bien sûr, le covid vient pas manger à midi il travaille. — real_achu (@yahyaachou) September 8, 2020

#Covid_19 #DeveloppementDurable Distribution de minis bouteilles d'eau en plastique tous les jours à la cantine du lycée de mon fils. @barbarapompili @jmblanquer pic.twitter.com/edp6Z5TpEP — nonews nofake (@NonewsNofake) September 4, 2020

Ma fille a reçu des masques lavables et il y a des distributeurs de gel avec pédale. Mais à la cantine aucune distanciation, ce n’est pas sérieux. Et 32 dans la classe sans distanciation, même avec des masques ce n’est pas sérieux non plus. — Rose (@Yayou3131) September 7, 2020

Les élèves ont 15 minutes pour manger à la cantine. (protocole covid).

Ma fille s'apparente à une tortue lorsqu'elle se nourrit.

Ma fille mange 2 bouchées depuis la rentrée 😂😂😂 — Sandra 🖤🦐🦦 (@justsandrafyb) September 5, 2020