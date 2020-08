Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer s’exprimera ce jeudi soir sur France 2 sur la rentrée scolaire 2020. En attendant, les personnels éducatifs, professeurs, chefs d’établissements ou encore parents peuvent soumettre leurs questions au ministre sur Twitter avec le #OnVousRepond. Voici quelques-unes des leurs interrogations.

#Onvousrepond Les enfants de 11 ans doivent porter le masque, or dans une classe de CM2 on a des enfants de 11 et d'autres de 10… ne peut on pas parler de niveau scolaire et non d'âge ? un tiers de classe masqué et 2/3 non masqué cela n'a aucun sens en terme de protection.