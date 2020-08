© Getty Images

Alors que le ministère de l’Education nationale a publié un nouveau protocole sanitaire assoupli pour la rentrée 2020, syndicats et parents s’inquiètent de l’allègement des mesures de sécurité. Interrogé par le Parisien, le ministère indique ce matin que le dispositif pourrait être adapté localement.

Un plan de continuité pédagogique

« Il y aura des adaptations des modalités de la rentrée avec des réunions entre préfets, agences de santé et recteurs dans chaque région », indique-t-il. En fonction de la situation sanitaire, plusieurs scénarios de rentrée, à appliquer localement, sont prêts.

Le ministère a d’ailleurs mis en ligne, début août, un plan de continuité pédagogique en cas de reprise « active » ou « très active » de la circulation du virus sur les territoires.

« Il est nécessaire de renforcer le protocole sanitaire »

Le dernier protocole sanitaire assoupli, dévoilé par le ministère, avait en effet beaucoup inquiété les enseignants et les parents. Ce protocole supprimait notamment la distanciation physique obligatoire, afin d’accueillir plus d’élèves, et n’imposait pas le port du masque aux élèves de primaire.

« Ce protocole a été rédigé quand les signaux étaient au vert mais aujourd’hui, ils passent de toute évidence à l’orange et il est nécessaire de le renforcer notamment sur le port du masque, l’aération des salles de classe. Et pour cela, il ne faut pas attendre les derniers jours, les dernières heures avant la rentrée », souligne notamment la secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, Sophie Venetitay, sur BFMTV.