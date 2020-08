Getty

Alors que le ministère de l’Education nationale vient de publier un protocole sanitaire assoupli pour la rentrée 2020, une vingtaine de médecins et chercheurs ont publié aujourd’hui dans Libération une tribune appelant à rendre le masque obligatoire dans toutes les classes.

« Le Sars-CoV-2 se transmet par l’air »

« Les protocoles actuels de sécurité […] ne prennent pas sérieusement en compte un facteur très important de propagation du Covid-19, à savoir la transmission via aérosol », expliquent-ils en effet. Cette transmission « résulte de la persistance des particules virales en suspension dans les lieux fermés dont l’air n’est pas renouvelé ».

Les professionnels de santé sont donc formels : « le Sars-CoV-2 se transmet par l’air et ne pas rendre le masque obligatoire dans les salles de cours ou les amphithéâtres, dans les open spaces, les salles de réunion, les ateliers et les bureaux partagés n’est pas conforme aux données de la science et de l’OMS ».

Les enfants sont également contagieux

Ils appellent donc à « rendre obligatoire le port du masque dans tous les espaces clos, dans tous les bureaux, dans toutes les salles de classe et amphithéâtres », et à « encourager sans ambiguïté le télétravail, les cours à distance et la réorganisation de classes avec des effectifs moins nombreux, comme l’a décidé, par exemple, le gouvernement italien ».

Dans le protocole sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire dans les classes de collèges et lycées, mais seulement recommandé pour les élèves en élémentaire. Or, des études prouvent aujourd’hui que les enfants sont autant, voir plus, contagieux que les adultes. « Nous mettons en garde contre l’idée que les enfants ne sont pas impliqués dans la pandémie et la transmission. De telles idées ne sont pas conformes aux connaissances scientifiques. Un manque de mesures de prévention et de contrôle pourrait rapidement conduire à des flambées qui obligeraient alors les écoles à fermer à nouveau », indiquait d’ailleurs la société allemande de virologie.