Les jeunes enfants seraient-ils plus contagieux que les adultes face au coronavirus? Une étude américaine publiée jeudi 30 juillet va en ce sens. En effet, le taux de matériel génétique du coronavirus détecté dans le nez des enfants de moins de 5 ans « est 10 à 100 fois plus élevé » que celui trouvé sur des enfants plus âgés ou des adultes, selon l’étude.

« Par conséquent, les jeunes enfants peuvent potentiellement être d’importants facteurs de contagion du SARS-CoV-2 dans la population » ont précisé les scientifiques. « Les comportements habituels des jeunes enfants et les endroits clos dans les écoles et les garderies posent la question d’une propagation du SARS-CoV-2 dans cette population à mesure que les mesures sanitaires s’assouplissent » s’inquiètent-ils.

De plus, une autre étude de Corée du Sud révèle que les enfants entre 10 et 19 ans transmettent le virus autant que les adultes au sein d’un même foyer. En revanche, ce n’est pas le cas pour les enfants de moins de 9 ans.



Les réactions des profs sur Twitter

La publication de ces études a suscité de vives réactions des enseignants sur les réseaux sociaux. Un enseignant interpelle Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer sur le port du masque pour les professeurs de maternelle.

Où est votre logique quand vous rendez obligatoire le masque en lieu clos et le recommandez en lieu extérieur fréquenté mais pas dans une salle de classe où sont concentrés 30 enfants et parfois plusieurs adultes ? RÉAGISSEZ! — profecoles (@profecoles) July 31, 2020

OK les études sont contradictoires sur ce sujet mais il me semble que le principe de précaution doit absolument s’appliquer pour les collègues en maternelle et élémentaire. Si leurs élèves ne portent pas de masques (alors qu’en Chine ils en sont capables), il leur faut des FFP2 https://t.co/Kw2NFAuKEz — Acanthe (@acanthe) July 31, 2020

Non non. Rien.

Il dit quoi le dernier protocole pour les maternelles ? https://t.co/eWEKN3gNSd — Le Mammouth déchaîné (@blogMammouth) July 31, 2020

C'est trop cher, faut pas gâcher et puis, ils ne sauraient pas les mettre. https://t.co/M8Nb3v5mOD — Tessa Marty (@tessa_marty) July 31, 2020

Ça dépend de leur nationalité ! S'ils sont français ils ne sont pas contagieux. Ils peuvent aller à l'école sans masque.

S'ils habitent dans un pays normal ils sont contagieux. https://t.co/RdQ7cuQBJK — Sophie (@dObernai) July 31, 2020

D’autres enseignants réagissent aux propos d’Olivier Véran qui préconise le port du masque à l’extérieur , « mais pas en classe ! »