Au beau milieu des vacances scolaires, le ministère de l’Education nationale a publié, le 5 août dernier, une nouvelle version de son protocole sanitaire pour la rentrée 2020. « Cette version devrait être la dernière d’ici la rentrée », sauf « brutal changement de contexte sanitaire », indique le ministère au journal Le Monde.

Plus de distanciation physique en intérieur

Dans ce nouveau protocole sanitaire, la distanciation physique n’est plus obligatoire dans les espaces clos des écoles, collèges et lycées, si elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Les espaces doivent être organisés « de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves ». En extérieur, il n’y a plus de distanciation physique à respecter.

Les élèves de plus de 11 ans doivent néanmoins porter un masque en classe si la distanciation physique d’un mètre n’est pas respectée. Ils doivent également le conserver lors de leurs déplacements dans l’établissement (intérieur et extérieur).

Plus de masque obligatoire en classe de maternelle

Pour les enseignants de collège, lycée et élémentaire, le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation ne peut être respectée, que ce soit en classe ou en salle des profs. En maternelle, les professeurs en sont dispensés pendant la classe.

Deux masques par jour sont d’ailleurs fournis aux personnels par l’établissement.

Quant aux élèves, le port du masque leur est imposé au collège et au lycée si la distanciation physique n’est pas respectée, en intérieur comme en extérieur. En élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé, et en maternelle, il est « à proscrire ».

Le matériel peut à nouveau être partagé

Dans l’établissement, le brassage entre classes et groupes d’élèves est désormais permis, même si les établissements doivent s’organiser pour limiter au maximum « les regroupements et les croisements importants ».

L’utilisation de matériel partagé au sein d’une même classe est également possible.

Le lavage des mains en revanche, doit toujours être effectué plusieurs fois par jour en primaire (à l’arrivée dans l’école, avant chaque repas, après les toilettes, avant de partir).

Ce nouveau protocole sanitaire « repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé publique, en dernier lieu le 7 juillet ». Ce dernier préconise en effet d’assouplir certaines règles « compte tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire ».

Un nouveau protocole qui inquiète parents et enseignants

Je crois n’avoir jamais eu ce sentiment aussi déroutant de ne pas savoir exactement ce que je suis censé faire dans trois semaines et demi. https://t.co/Dq1JHljzGQ — Thibaut Poirot (@ThPoirot) August 7, 2020

Pas de distanciation physique obligatoire…c’est bon, en tant que mère de trois enfants, j’arrête de dormir dès ce soir….

L’éducation nationale publie un nouveau protocole sanitaire assoupli pour la rentrée https://t.co/3SbQoQiNDW via @lemondefr — Hélène 2Troie (@2troie) August 7, 2020