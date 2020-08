Que font les enseignants pendant leurs vacances cette année ? Ils partagent une partie de leur quotidien sur Twitter, avec le #viedeprof.

Certains n’ont pas décroché et préparent déjà la prochaine rentrée.

Étant bien avancé sur le programme de #premiere #technologique, je me lance maintenant dans le programme de #terminale générale. Tout ceci en lisant La République romaine de Jean-Michel David pour se remettre en tête les bases de la période pour le #capes2021. #viedeprof. — Thomas le contractuel d’HG (@TLemouton) July 30, 2020

Allez, cours online finis… maintenant au boulot sur la terrasse…☀️ me reste 62 exercices à créer pour la fin du mois… 👩💻 Oui je suis prof, et NON je ne suis pas en vacances !!! 🤷♀️😂 Vous souhaite un beau mardi… 😘 #proftwitter #FLE #VieDeProf #Online #onlineclasses pic.twitter.com/kAgDlEV75B — Sof’i (@SophieChansard) July 21, 2020

Thème 2 de #geographie de #premiere #technologique presque terminé. Ne reste que les fiches de vocabulaire et d’objectifs. En tout, pour 7h de cours devant élèves, un peu plus de 20 heures de prép. Mais il paraît que les profs ne font que 18h et ont bcp de vacances. #viedeprof — Thomas le contractuel d’HG (@TLemouton) July 28, 2020

Oui hier j’ai déjà finalisé mes programmations de 5ème et de 4ème. Celle de 6ème prendra plus de temps car je me lance sur les ceintures 🥋 de compétences ! #VieDeProf — Régis Bernier (@RJLupin4944) July 20, 2020

En train de préparer mon bullet journal de prof pour l’année à venir… fatalement j’arrive au mois de mars et je suis obligée d’espérer qu’on sera pas reconfiné d’ici là pour que je puisse en profiter… #viedeprof #bulletjournal pic.twitter.com/DFmCk1VPBI — Maryon 🍓 (@pres3a) August 3, 2020

D’autres sont toujours dans l’attente d’informations de l’Education nationale pour la rentrée

Moi essayant d’avoir des infos du rectorat concernant mon affectation de rentrée, devinez qui est qui ? #teamTZR #Viedeprof #TZR https://t.co/Eqc7FJaXf6 — Pauline IAMP (@IAMPHRC) July 26, 2020

Bon sinon @Academie_Paris vous pourriez nous donner une date (ou même une fourchette de date) pour les affectations des TZR svp ?

C’est déjà difficile d’être dans l’incertitude pour l’année prochaine mais la on est dans le flou total#viedeprof#tzr



(@SNESPARIS @sudeducparis) — Miss English (@ninotchka_) July 6, 2020

Alors que d’autres en ont déjà reçu, bonnes ou mauvaises…

J’ai été mauvaise langue, j’aurais pas eu à attendre Octobre pour recevoir mon arrêté de titularisation 🤭



Même si je savais déjà que j’étais titularisée, ça fait quand même un petit quelque chose de le voir officiellement 😍#vieDeProf #profDeMaths #titularisation pic.twitter.com/tggQ8MkELS — Linaëwen 🏳️🌈 🍓👩🏫 (@linaewen9) July 24, 2020

#viedeprof et de TZR déçue. Tu fais le job pendant 2 ans dans 1 lycée. Tu t investis à fond malgré la réforme pourrie. Ta chef redemande expressément à t avoir… Et le rectorat te place dans 2 collèges. Dont un au moins « sans notes ». C’est dur à encaisser. — alexandra red 🍓 (@alexendrapsbzh) July 11, 2020

Recevoir mon emploi du temps pour la prochaine rentrée scolaire… 🧐 et découvrir que c’est exactement ce que je souhaitais…🤩 Oh yeaaaaaah !!! Je kiffe mon nouveau job… 👩🏻🏫 sans même l’avoir commencé !!! 😁✨💕 #prof #VieDeProf #Schule #ecole #enseignants #enseignement pic.twitter.com/P7KWjHiLKt — Sof’i (@SophieChansard) July 7, 2020

Aujourd’hui je vais visiter mon nouveau lycée dans lequel j’ai obtenu un POSTE FiXE ! Étrange sentiment de confort pour la fainéante de prof tzr que je suis depuis 6 ans, baladée tous les ans aux fin fonds de l’île de France. Oubliez pas ça les simplets haters 😘 #viedeprof — Lude (@Lude_F) July 6, 2020

Viens d’être payée 13 balles pour des oraux d’il y a 10 mois, trop envie de flamber, en mode #WWBGD What Would Bill Gates Do ? Merci l’ #educnat #VieDeProf — ▲EnglishTeacher▲ (@_English_Prof_) July 29, 2020

Enfin, certains profitent de leurs vacances méritées (et s’ennuient même parfois …)

Premier été de ma carrière où je parviens à décrocher aussi rapidement du boulot. Je crois qu’on en avait vraiment besoin #VieDeProf — Laura Ringer (@LauraRinger6) July 9, 2020

Je ne dis pas que les vacances venues ma vie est un vide intersidéral, je dis juste qu’aujourd’hui j’ai enlevé la poussière des feuilles de mon ficus géant en les époussetant délicatement et une à une. #VieDeProf #VacancesDeProf

Je fais enfin une VRAIE pause. — ℙ𝕣𝕠𝕗 𝔸̂𝕟𝕖 (@EncoreUnProf) July 9, 2020

Faire du kayak et tomber sur des élèves, ça, c’est fait. #viedeprof — Magister/ Διδασκαλος (@olingodedale) July 18, 2020

La plupart n’en oublient pas pour autant l’école ni leurs réflexes de profs !

Qui qui se retrouve à l’accrobranche à gérer des gosses que tu connais même pas et à pousser une gueulante pour non respect des consignes sur les parcours pdt que les parents boivent un coup en terrasse ?

Ou quand ta #VieDeProf te poursuit en vacances — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) July 27, 2020