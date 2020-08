Getty

A moins de 15 jours de la rentrée scolaire 2020, le flou règne toujours sur son organisation et sur les mesures sanitaires à mettre en place dans les établissements. Le Snuipp-FSU, syndicat d’enseignants du premier degré, demande que le retour des élèves soit décalé de quelques jours pour que les professeurs puissent se préparer.

« Dans l’idéal il nous faudrait la semaine du 31 »

« On demande de décaler la rentrée des élèves, pour que les enseignants puissent avoir plusieurs jours de pré-rentrée dans la semaine du 31 août », explique ainsi Guislaine David, secrétaire générale du syndicat, sur Europe 1 ce mardi. Ceci afin qu’ils aient le temps de « préparer cette rentrée qui n’est pas une rentrée normale ».

« Dans l’idéal il nous faudrait la semaine du 31 pour pouvoir préparer une rentrée sereine la semaine suivante », estime-t-elle.

Le syndicat souhaite « être guidé par le Conseil scientifique », mais « il faut aussi que le ministère se positionne par rapport à cela » souligne Guislaine David. Elle aimerait notamment discuter « des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir reprendre ».

« On sait qu’à certains endroits il faudra prendre des mesures plus strictes et il faut savoir comment ces règles vont se mettre en place, comment les enseignants vont être informés, comment les parents vont être informés. Tout ça, on ne le sait pas actuellement », déplore-t-elle.

Un protocole assoupli qui inquiète

Le syndicat s’inquiète en effet de l’assouplissement du protocole sanitaire récemment annoncé par le ministre de l’Education nationale. « Le protocole actuellement en vigueur au sein de l’Éducation nationale est un protocole qui date du mois de juillet et qui est allégé.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans le pays, c’est un peu compliqué de dire qu’on peut mettre en place un protocole assoupli et allégé », explique-t-elle dans une autre interview accordée à RTL ce mardi matin.

« C’est cette semaine qu’il faut avoir des éclaircissements »

Le Snuipp-FSU n’est pas le seul syndicat d’enseignants à s’inquiéter pour la rentrée scolaire. Sur France Info, Sophie Vénétitay, du syndicat Snes-FSU, estime qu’il est « nécessaire de renforcer les règles sanitaires pour que tout le monde puisse faire la rentrée en sécurité et surtout que l’on évite, à moyen terme, de fermer les écoles ».

Stéphane Crochet, de l’Unsa, déplore également le manque de communication de la part du ministère de l’Education. « Il faut tout de suite savoir si on peut continuer comme on avait prévu ou s’il faut modifier les organisations. Il ne faut pas que l’on se retrouve en quelques jours à donner de nouvelles consignes aux familles et démarrer cette année scolaire comme on avait fini la précédente, avec beaucoup d’incertitudes. Donc c’est cette semaine qu’il faut avoir des éclaircissements », souligne-t-il.