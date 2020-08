Mise à jour du 04/08/2020

Quentin Lhuillier, le porte-parole du collectif des admissibles aux concours internes, a indiqué hier sur France 3 qu’une action juridique à l’encontre de la décision du ministre de l’Education nationale se préparait.

Ce soir sur @France3tv pour dénoncer le traitement réservé aux concours internes de l'Éducation Nationale. Les parents, les Français, doivent connaître le sort des plusieurs milliers de profs laissés sur le bas-côté. pic.twitter.com/9OZ9WATilW — Quentin Lhuillier (@Q_Lhuillier) August 3, 2020

Mise à jour du 20/07/20

Pour dénoncer « l’injustice faite aux candidats admissibles aux concours internes du CAPES, du CAPLP, du CAPET et de l’agrégation », ces derniers ont lancé une pétition adressée au ministre de l’Education nationale, aux parents d’élèves et aux syndicats.

Réclamant depuis des mois l’admission de tous les admissibles, les candidats estiment ne pas avoir été entendus par Jean-Michel Blanquer. « Monsieur Le Ministre, il y a eu des sacrifices faits pour préparer ces concours, des bouleversements familiaux, des congés de formation, du stress accumulé avant pendant et après le confinement, un oral préparé pendant une année, aujourd’hui les résultats sont tombés suite à votre décision: des familles déchirées, des fausses couches, des dépressions, de la non information, de l’incompréhension totale, espérons qu’il n’y aura pas de suicides », écrivent-ils dans la pétition.

Ils demandent au ministre de « rectifier le tir en déclarant admis tous les admissibles, qui pourront alors par la suite faire leurs preuves en tant que stagiaires ». Et réclament « en parallèle à tous les syndicats qui représentent les enseignants, si Monsieur Le Ministre n’entend pas notre souffrance, de préparer un préavis de grève pour la rentrée 2020 pour dénoncer l’injustice de cette décision ministérielle ».

Article du 19/06/20

Après plusieurs semaines d’attente pour les candidats, certains résultats d’admission aux concours internes de l’enseignement ont été publiés. Contrairement à ce que les admissibles réclamaient depuis la suppression de l’épreuve orale, tous n’ont pas été admis.

Jean-Michel Blanquer avait supprimé, début juin, l’épreuve d’admissibilité des concours, à cause de la crise sanitaire, et prévenu que les admissibles seraient recrutés « dans la stricte limite des postes ouverts pour chaque concours interne ». Mais cette démarche était très décriée par les candidats et les syndicats, qui la trouvaient injuste au vu du travail investi par les admissibles.

C’est pourtant la solution qu’a retenue le ministre de l’Education nationale, ce qui a vivement fait réagir les admissibles sur Twitter. D’abord à cause du retard dans la publication des résultats :

Les 8000 admissibles des concours internes de l’Education Nationale depuis le mois de mars.#admissiondesadmissibles #admission2020 pic.twitter.com/eDvnhyYP1l — YessailleCan (@sph_smnt) June 18, 2020

Agreg interne Physique Chimie : ça va bientôt faire 5 mois que j’ai passé mes écrits et ça fait 12 semaines que j’attends que mes résultats d’admissibilité soient publiés. 12 semaines de retard !!@jmblanquer @education_gouv @SNALC_National @stagiaires_SNES @SNESFSU @SgenCFDT — Elodie (@ElodiePikPik) June 17, 2020

Grosse pensée pour les candidats aux concours internes qui attendent leurs résultats d’admissibilité depuis environ 14 SEMAINES !! Quelle excuse officielle sera donnée par @education_gouv et @jmblanquer pour un tel traitement ? Un vrai fiasco.#admission2020 https://t.co/eB4sE3cF8G — Admissibles Interne (@InterAdmissible) June 18, 2020

Le quotidien de tous ces admissibles et aucune réponse de la part du ministre qui se contente de mentir sur les médias en disant qu’il « accepte » la proposition des admissibles. C’est honteux, tout simplement ! #admissiondesadmissibles #monblanqueràmoi@jmblanquer @education_gouv https://t.co/N4ZwW9Agwt — E4E (@E4E35291625) June 19, 2020

Mais aussi pour la détresse suscitée chez certains par ces résultats.

Où est passée votre exigence @jmblanquer ? Vous débarrasser de 4000 admissibles au concours internes, compétents et expérimentés pour recruter des étudiants au berceau avec un salaire de misère ? Vous avez l’exigence de la précarité.#admission2020 #admissiondesadmissibles pic.twitter.com/OdVj65ho6e — Soraya_prof2 (@Soraya_prof2) June 19, 2020

Vous dormez bien @jmblanquer? Une candidate qui, comme tous les admissibles, a bossé comme une folle pr ce concours. Elle n’a pas la chance de se défendre à l’oral et se voit déclarer refusée à 0,57 point! Honteux. Ne pensez pas que nous allons lâcher le combat! @IntrAdmissible2 https://t.co/EzMGLzHCli — Amcabco (@amcab_co) June 19, 2020